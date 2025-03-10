帝濶攜手新竹台大分院前進GTC 展示AI隱私醫療系統
鈺創集團旗下帝濶今天宣布，將與新竹台大分院參加輝達（NVIDIA）GTC大會，展示共同研發的「AI隱私醫療照護系統」。
帝濶發布新聞稿指出，與新竹台大分院合作打造的「AI隱私醫療照護系統」，可即時進行去識別化影像處理，降低個人影像資訊外洩風險，並提供一系列AI辨識功能，如病房或急診室病人身分驗證與追蹤、跌倒或暴力事件等危險動作預警與偵測，提升醫療場域安全與效率。
帝濶表示，目前系統已導入新竹台大分院竹北院區公共區域與示範病房，運用AI自動辨識技術，在不影響醫療作業的前提下，確保病人與醫護人員的影像隱私，進一步提升院內安全。
帝濶總經理鄒耀東說，希望透過這次參加GTC大會的機會，將台灣智慧醫療技術拓展到國際市場，並為醫療機構提供更安全、高隱私、高效率的解決方案。
新竹台大分院院長余忠仁表示，未來將持續推動AI技術在醫療領域的應用，讓病人獲得更高效、安全的醫療服務。
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