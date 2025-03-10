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陸兩會發話減產 有助鋼鐵市況

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中國大陸兩會針對鋼鐵等傳統產業發展提出「任務清單」，強調促進傳統產業改造提升，透過產業調控、提質升級破「內捲」，繼續實施粗鋼產量調控，推動鋼鐵產業減量重組，鋼市將更健康。

中鋼專家表示，大陸鋼鐵生產與消費都占全球半數以上，大陸鋼鐵產業表現正向，對亞洲及全球鋼市都有助益。

中鋼專家說，大陸新政策除了表達將有效調控粗鋼產量外，加速完善現代化基礎建設體系是另個亮點。

其中包括推進川藏鐵路等重大工程建設，共建西部陸海新通道，國家綜合持續推進全國物流樞紐、全國性的冷鏈物流基地、貨運樞紐體系、大宗商品資源配置樞紐等布局建設。這些建設落地都將大量提高鋼鐵需求，有利鋼價上行。

法人指出，2024年全球鋼市歷經低迷的一年，去年大陸鋼價平均跌11%、美國市場降15%，歐洲鋼價年減12%，但2025年情不一樣。近日隨俄烏戰事走向終結，美國新總統川普上任後政策明朗化，鋼市氛圍自谷底翻揚，對國際鋼價有刺激效果。

觀察國際鋼價自今年1月底點開始反彈，歐洲上漲15%，美國鋼價更大漲26%以上，大陸現貨報價於春節後持穩，寶鋼3月盤價調漲每公噸100元人民幣，終止連續三個月平盤走勢，隨著第2季進入傳統旺季，預估後續中鋼盤價有望延續漲勢，且大陸兩會登場，有望推出強勁的刺激政策，後續還有重建需求可期，鋼價獲得支撐。

中鋼 鋼價 鋼鐵

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