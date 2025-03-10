中鋼：鋼市迎新一輪復甦期 董座黃建智樂觀Q2接單

國際鋼市正向發展，美國鋼價突破每公噸1,000美元，月漲幅持續擴大到26.7%，出現近兩年難得一見的漲勢。中鋼（2002）董事長黃建智表示，今年第2季接單漸入佳境，預告鋼市將進入新一輪的復甦期。

對於美國鋼價進一步突破1,000美元大關，甚至有引領亞洲鋼市向上的動能。黃建智指出，整體鋼鐵市場上半年成績會不錯，他宣示，中鋼「要用快速、大膽、彈性的作法來掌握今年市況反轉的機會」。

法人分析，中鋼去年第4季財報轉虧為盈，預估今年第1季出貨量將逐月增加。由於美國關稅政策、俄烏停戰商機，成功推升國際鋼價反轉走升，中鋼3月盤價以平高盤開出，後續漲勢有望維持，期待中國大陸兩會推出更強勁刺激政策，鋼市隨利空因素消散自谷底翻揚，預期2025年中鋼出貨價、量穩定成長，後市看旺。

鋼市近況

日前美國的熱軋底材出現每公噸900美元的高價，近期持續突破千元大關。黃建智說，最新美國鋼廠熱軋底材出廠價正式突破每公噸1,000美元，達1,001美元，較一個月前上漲211美元。

上市鋼廠主管表示，細算美國鋼價變化，從一個月前的每公噸790美元，至目前已經大漲超過26.7%，「是近二年來少見的漲勢」，預期鋼鐵行情後市仍將走在上坡道路，全球鋼市進到新一輪的復甦期。

面對鋼市持續進到榮面，黃建智在參加中鋼企業工會的公益家庭日時說，大家都很關心鋼鐵產業發展，中鋼第2季接單漸入佳境，上半年成績也會不錯，要用快速、大膽、彈性的作法來掌握今年市況反轉的機會。

另一方面，中鋼近期密集與下游用戶召開產銷聯誼會，溝通鋼市前景展望。

中鋼業務副總李家丞指出，全球鋼鐵貿易與經濟發展已經進入川普關稅戰中，近期越南對大陸熱軋課徵臨時反傾銷稅，南韓也對大陸與日本熱軋正式啟動反傾銷調查，貿易戰可以說是如火如荼進行中。

李家丞表示，國際鋼價明顯上漲，越南和發開出熱軋新盤價每公噸約小幅提漲15美元，美國熱軋更因為川普關稅而大漲，最新每公噸已經突破1,000美元，南韓同樣對台灣調高熱軋報價。

李家丞認為，國際鋼市複雜難測，中鋼開盤要謹慎面對，必須很小心面對每個盤價擬定，開盤的方向與態度就是「小心處理、謹慎面對」，主要還是要讓客戶能接到單為考量。



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