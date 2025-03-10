散裝、貨櫃短線走勢背離

海運業界近期關注俄烏停戰、川普關稅戰等兩大議題，其中，俄烏停戰牽動以散裝航運為主的原物料搶艙潮，而川普關稅戰繼續牽動貨櫃海運的動能，業內指出，短線散裝與貨櫃恐有乖離走勢。

業內預期，近期俄烏停戰議題持續推進，短線似乎正向停戰的方向走，因此激勵全球搶購原物料，推升散裝運價走勢。根據世界銀行的評估，烏克蘭未來十年的重建和復甦需求至少需要4、5,000億美元，其中運輸需求占比15%，將提升鋼材、水泥及木材等原物料的需求，進而帶動乾散貨船運輸量成長。

在全球搶運原物料背景下，代表散裝船舶整體運價的「波羅的海乾散貨指數」（BDI）持續向上，7日收在1,400點，單日上漲114.點，日漲幅8.86%，這也是近期單日的最大漲幅；其中，運輸大宗原物料的海岬型船舶指數（BCI）則收2,422.點，單日上漲340.點，單日漲幅達到16.33%。

至於貨櫃海運，業內指出，最近全球最關注還是美國的各種關稅政策，根據外電，美國計劃對凡是其中包括中國大陸製造或懸掛中國國旗的船舶船隊，其中任何船隻停靠美國港口時，都要收取費用，並且將敦促盟國採取類似措施；這個部分航運業界指出，3月24日美國將舉行公聽會是重要關鍵。

展望今年航運市場，業內貨攬龍頭業者分析，今年貨櫃長約價格一定會漲，然而市場變化太大，美國總統川普政策一直在改變，地緣政治今年是「暗潮洶湧、驚濤駭浪」，所以船公司跟客戶簽定長約會有各種附加條件，因應市場未來變化。

展望後市，業內人士預期，若川普真的要對行經美國的大陸船舶課以高額費用，恐掀起貨櫃海運的完美風暴，屆時貨櫃三雄可望繼續揚帆。