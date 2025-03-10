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貨櫃三雄下季營運 要看川普臉色

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

貨櫃海運近日遭遇逆風，業內指出，延續去年第4季的疲軟動能、運價持續下探，市場原本預期的搶運潮，因川普上任後持續擴大美中貿易戰規模，短線貨量預期仍不振，首季貨櫃三雄營運恐陷入近一年來的低谷，下季恐還是要看地緣政治的發展跟川普臉色。

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上周五（7日）出爐，指數下跌78.99點至1,436.3點、周跌幅5.21%，指數連八跌，四大主要航線都下滑。航運業界認為，目前影響貨櫃市場變數太多，美國將加收大陸製船舶費用，要等到美國3月24日舉行公聽會才會有較確切的訊息。

全球貨櫃輪運價農曆年後低迷不振，航運業者指出，亞洲出口全球貨量一直處於淡月，市場貨量不足，運價繼續走低。業界認為，主要還是美國總統川普最近推出各種關稅政策，產業界都在消化這些消息，導致亞洲出口的貨量一直處於觀望，貨量減少、運價自然就下滑。

最新一期出爐運價，其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,582美元，較前一期下跌111美元，周跌幅6.77%；遠東到地中海運價每TEU達2,517美元，較前一期下跌77美元，跌幅2.96%。

遠東到美西每FEU（40呎櫃）達2,291美元，較前一期下跌191美元，跌幅7.69%。貨攬業者表示，目前美西線價格幾乎接近成本價，影響長約簽訂。遠東到美東每FEU達3,329美元，較前一期跌179美元，跌幅5.1%。

美國 貨量

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