數位行銷／內容行銷 刺激顧客購買欲

在上周的專欄，為大家介紹了買家旅程（Buyer Journey）的概念。如今，消費者的購買旅程已不再從實體店或廣告開始，而是提早從搜尋引擎、社群媒體和各類內容展開。

根據Madison Miles Media的報告指出，多達72%的買家習慣在Google做功課，而70%的買家在聯繫銷售人員前已完成決策過程。這些數據意味著企業若能在認知階段提供高價值的內容，就能在消費者心中建立品牌權威，甚至引導他們進一步考慮購買。

內容行銷在認知階段扮演著關鍵角色，因為它不僅能夠吸引流量，更是教育潛在客戶並塑造品牌形象的最佳方式。Demand Gen的研究指出，71%的用戶會閱讀部落格內容，這顯示部落格並未退流行，反而成為建立認知的重要關鍵。換句話說，企業需要提供符合消費者行為的內容，才能有效提高品牌曝光率。

在眾多的內容行銷策略中，部落格文章一直是有利於SEO優化的關鍵。透過撰寫產業相關的深度內容，不僅能夠解決受眾的痛點，也有助於提升品牌在搜尋引擎上的排名。舉例來說，美國的HubSpot擅長透過部落格提供免費的行銷、銷售和服務相關專業文章，成功吸引大量自然流量，並進一步將這些流量轉化為潛在客戶。

除了部落格，影片內容同樣具有高度影響力。研究顯示，60%用戶的耐心有限，在二分鐘內就會停止觀看影片，因此內容須短小精悍。此外，85%的Facebook影片觀看者習慣不開聲音，這表示品牌必須搭配字幕來提升觀看體驗。

另一方面，資訊圖表因為具備強烈的視覺吸引力，成為企業傳遞資訊的重要工具。根據Infographic Power的研究，資訊圖表能讓網站流量增加12%。透過簡潔明瞭的設計，企業能夠有效傳達核心資訊，幫助消費者更快理解複雜的概念。

例如，Mailchimp便透過資訊圖表來解釋電子郵件行銷策略，讓初學者能夠更容易理解，進一步提升品牌影響力。

此外，白皮書也是認知階段不可或缺的內容形式之一。這類內容深入探討產業趨勢與數據，幫助企業建立專業權威，並加強客戶的信任感。許多企業會提供白皮書下載，藉此搜集潛在客戶名單，進一步促成商機。

近年來，網路研討會（Webinar）方興未艾，提供了另一種與潛在客戶互動的方式。最佳的舉辦時間通常是在上午10點或11點，以確保較高的參與率。

理想的長度為30至45分鐘，讓內容能夠兼具深度和廣度，但不至於讓觀眾感到冗長。Salesforce便是這方面的佼佼者，他們透過定期舉辦網路研討會，除教育潛在客戶，也成功建立品牌信任。

在實踐內容行銷時，企業首先需要清楚掌握目標受眾，了解潛在客戶的痛點與需求。除分析市場趨勢，以確保內容策略能夠精準鎖定目標族群，企業也需要擬定內容策略，並設定合理的發布頻率，以確保行銷活動的持續性。如果有任何問題，歡迎與我討論。

數位行銷的競爭日趨激烈，唯有透過精準的內容策略，才能在認知階段抓住潛在客戶的注意力。