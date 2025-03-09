經濟選書／神秘的OpenAI董事會

2015 年，OpenAI以一家致力於創造通用人工智慧的非營利組織成立，旨在使「整個人類」受益。在這種構想中，OpenAI更像是研究機構。該機構的章程明確指出，OpenAI的「首要任務是服務人類」，而不是服務投資人和員工。

當時，奧特曼在接受《浮華世界》雜誌採訪時坦承，他對非營利組織的經營幾乎沒有經驗：「所以我不確定會走向何方。」

OpenAI的董事會同時也是這家非營利機構的董事會。2016年1月制定的11頁章程賦予董事會成員獨家選舉和罷免其他董事的權利，並有權確定董事會的規模。章程還規定，只要董事會的大多數成員提供書面同意，可以在不事先通知或召開正式會議的情況下採取任何行動。

根據那次《浮華世界》的採訪，奧特曼和馬斯克是最初的董事會成員。奧特曼說：「我們意識到我們兩個並不是全世界公認的完美典範，所以我想說我們計畫擴大這個團體。」

根據稅務申報資料，2017年，布羅克曼、蘇茨克維和當時OpenAI第一任營運長克里斯．克拉克都加入董事會。這三個人都是組織內部高階主管。此外，還有開放慈善基金會創辦人荷頓．卡諾夫斯基，他是第一位外部董事。

到了2018年，有更多的外部獨立董事加入。里德．霍夫曼就是那一年加入的。為了保持董事會內外部成員的平衡，內部董事克里斯．克拉克應該是在那段期間退出董事會，並很快離開公司。馬斯克則於2018年退出 OpenAI，也意味著離開董事會。

2019年，OpenAI成立一個營利子公司，用於募集資金和吸引頂尖人才。創投家和員工可以從他們投入的資金或努力中獲得回報，但 OpenAI非營利組織的董事會仍透過幾項新法律條款保持對營利業務的最終決定權。董事們首要受託責任仍然是維護其使命，即安全開發造福全人類的通用人工智慧。只有少數董事可在營利子公司中擁有財務利益，而營利子公司的創立文件要求公司要優先考慮公共利益，而非利潤最大化。

2020年底，OpenAI前核心員工達里奧．阿莫迪帶著10名心腹離開OpenAI，包括他的親妹妹丹妮拉．阿莫迪，創辦如今OpenAI最大競爭對手Anthropic。

2019年，在一次全體會議，奧特曼邀請剛剛加入董事會的里德．霍夫曼發言。霍夫曼講完後，奧特曼突然當著全體員工問霍夫曼：「如果我沒有做好工作，你會怎麼做？」霍夫曼愣了一下，心想奧特曼為什麼問這個問題。

「我會幫助你，並確保你會以正確的方式完成工作，」霍夫曼回答。奧特曼似乎對這個答案並不滿意：「如果我真的沒有履行好職責，你會怎麼做？」「我會解雇你，並尋找新的執行長，」霍夫曼回答。

奧特曼終於滿意了：「太棒了！」霍夫曼心想，一個執行長竟然在全體員工前面詢問自己是否會被解雇，真是奇怪。在ChatGPT 取得成功之後，奧特曼不僅向員工、更向全世界宣揚這種可被解雇的理念。（摘自《奧特曼傳》，天下文化出版）