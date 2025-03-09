點子農場／階級和品味，如何成為一門生意？

烏克蘭總統澤倫斯基在白宮和川普大吵一架，一旁的媒體記者竟然有人問：「你為什麼不穿西裝？」並且質疑他不尊重美國。

為什麼穿西裝成了一種禮節？放眼世界各地，「穿西裝」已經成了階級和品味的共同語言。這件事是如何發生的？

千百年來，階級與品味始終糾纏不清，彼此塑造，彼此劃分界線。這種關係最明顯的表現，就是服飾、飲食與藝術的消費模式。從法國路易14時期的繁複宮廷服飾，到今日金融菁英的量身訂製西裝，服裝的選擇不只是功能性的需求，更是一種「區判」，用來區別「我們」與「他們」。

澤倫斯基的「軍綠色套頭衫」就是一種反區判的手段。當傳統政治人物穿著剪裁合宜的西裝，他卻選擇了一種象徵戰時堅韌的軍服風格，向世界傳遞訊息：「我是與人民站在一起的戰士，而非象牙塔裡的政治家。」然而，當這種反菁英的形象被接受、甚至成為標誌時，它本身也成為新的品味與階級象徵，一種「人民英雄」的形象。

如果以馬斯洛需求層次理論來解析品味如何成為一門生意，就會發現階級決定了人們品味的進程。

對底層階級來說，品味不是問題，生存才是問題。衣食住行的選擇以價格、耐用度與可得性為主。但是在物質需求得到滿足，就會開始關心：「我在群體中屬於哪一類人？」於是品牌的概念誕生了。西裝、名表、豪宅，這些都不再只是物品，而是身分標誌。

品味成為社會歸屬感的證明，人希望被尊重，品味變成權力與優越感的象徵。擁有獨特的審美、收藏限量藝術品、進入某個私人俱樂部，這些都是品味作為「社交貨幣」的體現。

以下這幾本書，都討論了商業世界如何把「階級和品味」轉換成一門歷久不衰的生意：

《階級與品味》：探討文化潮流與社會地位的緊密關聯，提出人類行為的核心驅動力之一是對地位的追求。

本書認為，潮流的興起與消逝遵循固定模式：最初的新風格通常引發爭議，但隨時間推移，大眾逐漸接受，最終成為經典。

例如，1964年披頭四的「拖把頭」造型曾遭美國家長與學生抗議，卻在20年後被視為經典風格。隨著網路時代的發展，品味的標準正在重塑，文化多元化是否會導致「品味」價值的削弱，成為值得探討的問題。

《扁平時代》：探討演算法如何主導文化生產與消費，塑造我們的審美與品味。

作者指出，當今的藝術、音樂、時尚、文學等產品，是經過社交媒體與數據驅動的演算法過濾後，呈現在我們面前。演算法不僅決定哪些趨勢能夠爆紅，還推動文化趨向同質化，導致全球流行美學趨於一致，例如極簡設計、Instagram、TikTok等現象。演算法推薦讓人上癮，卻同時造成資訊過載與文化疲勞。

《區判》：是法國社會學大師布迪厄的代表作，被譽為20世紀最重要的社會學經典之一。

本書探討品味如何成為社會階級的象徵，說明審美選擇並非純粹的個人偏好，而是社會階層的區隔方式。布迪厄指出，品味由文化資本與經濟資本決定，上層階級透過對「高級文化」的鑑賞能力來維持優勢，而勞工階級則偏好「實用文化」，這使得社會階級固化。