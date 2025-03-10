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美軍武器零附件供應鏈我首度打入 愛國者雷達子天線可回銷雷神

自行車零組件協力廠 跟著紅

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

自行車整車業者庫存水位降低，零組件業者也同步受惠。

雖然自行車業者優先消化自家庫存，但經歷一年多的去化，即使零組件廠的庫存也獲得改善，預期今年自行車進入旺季後，整體供應鏈可望一起變好。

自行車產業鏈在新冠疫情期間，迎來了產業爆發期，不過，疫情結束後整體產業需求急轉直下，大量的庫存壓得各大廠家喘不過氣，經過一、兩年的庫存調整，已經到達了健康水位，今年的自行車大展是疫後最受矚目的一年。

不過，值得注意的是，自行車供應鏈業者並指出，疫情期間自行車大量銷售，整體自行車的使用量相當高，即使整車銷售受庫存影響降低，但因為大量自行車使用者騎乘，帶動的輪胎、鏈條、變速器等零件的換修需求不減反增，AM(售後維修)的市場需求，有效支撐零組件業者的業績。

疫情 自行車

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