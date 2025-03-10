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中華電數位賦能 關懷銀髮族

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信「馨心學堂」企業志工協助長者數位學習。中華電信／提供
中華電信「馨心學堂」企業志工協助長者數位學習。中華電信／提供

中華電信（2412）近年以核心資源投入社會共融，2024年起集結十幾年來促進社會共榮的實務心得與經驗，領先全台創新推出「馨心學堂」服務，以首創「星星講師」模式，讓身心障礙者轉變為數位教育推廣者，攜手企業志工走入偏鄉，協助銀髮族掌握數位技能，縮小城鄉間的科技落差，不僅掀起話題，也屢獲各界熱烈迴響。

「馨心學堂」提供身心障礙者數位培訓課程，進一步培育成為「星星講師」，賦能在課程中擔任數位導師，獲得工作、創造非典型就業機會。

中華電信的企業志工則擔任學習夥伴，協助長者運用智慧型手機，學習社群分享、健康管理、防詐騙與行動應用等實用數位技能，讓高齡者能夠輕鬆融入數位社會，降低數位社交的門檻，減少科技帶來的疏離感。

中華電信統計，2024年「馨心學堂」於雲林、嘉義、台南三縣市展開試行，針對十個偏鄉農業綠色社區（如台南七股、嘉義中埔、雲林虎尾等），辦理「星星講師」與企業志工培訓，並進行共計60場數位課程，服務超過2,000人次長者。

相關課程涵蓋五大數位力：「生活、影音、行動、運動、健康」，幫助長者學會使用手機拍照、社交應用、地圖導航、健康監測等功能，有效提升日常生活便利性。

中華電信表示，2024年累積125位身障者報名講師培訓，最終培育52名「星星講師」。並於十個在地社區開設60堂數位課程，由超過700位中華電信企業志工協助2,000人次長者參與數位課程。

「看到長輩們能夠自己用手機拍照、搜尋公車時刻表，甚至學會如何辨別詐騙，我們真的很有成就感。」一位星星講師分享，教學過程不僅帶來收入，也增強了自信心與社會連結。

中華電信認為，「馨心學堂」不僅縮小數位落差，也回應聯合國永續發展目標（SDGs），包含健康與福祉（SDG 3），以數位教育幫助長者提升科技應用力，促進各年齡層的福祉。

體面工作與經濟成長部分則為身心障礙者創造數位教育就業機會。減少不平等（SDG 10）層面縮短城鄉與促進身心障礙者就業機會。永續城鎮與社區（SDG 11）則讓社區居民透過數位科技提升生活品質。

中華電信

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