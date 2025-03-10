春燕飛來 自行車接單轉旺 巨大、美利達新品受矚目

自行車走過幽谷，首個大展即將登場。根據供應鏈指出，第1季自行車相關產業正值接單旺季，自行車雙雄新車款表現成為市場關鍵，業內預期，春燕即將飛來。

台北自行車展3月26日開展，經歷整整一年多的庫存去化，今年接單表現受到矚目，巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）等相關業者今年都將參與展出，據了解，近期也將有新的市場展望預期對外發布，而受到矚目。

2025年台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)將於3月26日至29日在台北南港展覽1館及2館盛大登場。作為全球最具指標性的B2B自行車專業展，自行車展匯聚來自35個國家、950家企業，展出規模達3,600個攤位，持續展現成為全球高階自行車供應鏈樞紐平台，並驅動自行車產業創新落地及永續發展的重要地位。

台北國際自行車展屬於B2B的專業展，更因台灣自行車產業在全球具備足夠的競爭力，因此每年的台北自行車展展出的新設計與技術，都對自行車產業的趨勢發展有重要影響。之前自行車展因為疫情造成影響，之後又因整體產業的庫存水位過高，影響業者開發新車款的進度，在經歷過自行車超過一年的庫存去化之後，今年市場轉趨樂觀，可望在自行車展看到更新的產品與設計。

自行車雙雄巨大、美利達去年全年營收較前一年分別維持年減7%和年增9%的表現，今年年初美利達元月營收更有五成以上的年增率，更使自行車產業今年的表現受到市場矚目。

今年TAIPEI CYCLE以「創新動能」、「永續前行」、「騎行生態圈」、「智慧騎乘」為四大核心主題。「創新動能」聚焦翻轉產業典範的新科技，推出Bike Vision創新及新創活動以及自行車產業歷史悠久的標竿d&I Awards創新設計獎，集結具未來影響力及商業發展性的自行車創新及新創企業，為業界發掘下世代的產業獨角獸。



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