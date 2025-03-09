日經：TBMC盼拓展台灣矽盾 成生技業台積電

「日經亞洲」今天報導，臺灣生物醫藥製造公司（TBMC）渴望採取與台積電在晶片領域取得成功的相同策略，成為全球領導企業，同時將台灣的「矽盾」擴展到新領域。

根據「日經亞洲」（Nikkei Asia），成立於2023年的TBMC是1家採用信使核糖核酸（messenger RNA，mRNA）、基因治療、細胞治療和生物製劑等尖端療法的代工企業。該公司的約100名員工中，許多人曾在政府資助的研究機構工作。

TBMC的目標是在今年年底前完成竹北的第一期產線，並於2027年開始投產。TBMC執行長張幼翔表示，公司的目標是提供世界級的「委託開發暨製造服務」（CDMO）。

張幼翔指出，TBMC希望最終成為像台積電一樣重要的公司，有能力保護台灣免受地緣政治風險的影響，第1步就是在2028年前發展向全台供應疫苗的能力。

TBMC成立的部分原因是為因應中國干涉台灣從國外取得COVID-19（2019冠狀病毒疾病）mRNA疫苗的行動。在此之後，台灣開始加強保護對其經濟安全至關重要的技術。

據報導，台灣當局對TBMC的支持與早期對台積電的支持如出一轍，台積電的資金最初來自台灣的國家發展基金，工研院則為台積電提供技術和人才。TBMC和台積電都專注投入代工製造領域。

張幼翔表示，預計TBMC高達80%至90%的銷量將來自美國，這點也與台積電早期的情況類似。

報導指，「生技戰爭」已在全球多個領域爆發，其中包括製藥、材料、燃料和食品製造等。

一些分析師預測，未來10年裡，全球1/3製造業將被生技取代，以利克服人類面臨的挑戰，比如減少溫室氣體排放、海洋污染以及人口成長帶來的糧食危機等。