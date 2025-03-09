微型商辦漸熱！興富發看準趨勢 布局三大案、總銷共800億

住宅冷，商辦大熱，興富發（2542）看準趨勢、大舉進攻商辦市場，並比擬日本東京，首創微型商辦小坪數辦公室，興富發指出，看好創業風氣漸盛與網紅經濟崛起，將帶動微型商辦需求，除了在台中七期接連推出兩大微型商辦個案，後續還會在高雄推出商辦新案，合計三大案總銷近800億元。

興富發微型商辦第二案臺灣大道「市政壹號廣場No.1」25~48坪，緊鄰百貨地王、凱悅Andaz酒店旁，興富發指出，因其獨特的地段優勢，除了滿足年輕人創業需求，在這波成為市場置產首選，因產品靈活性和相對較低的投資門檻，特別受到新創企業、自由職業者與追求穩定收租的投資人的青睞，據實價登錄，每坪單價突破93萬元。

此前，興富發位在台中七期主打小坪數規劃的「市政萬象廣場」，因產品靈活性和相對較低的投資門檻，特別受到新創企業、自由職業者與追求穩定收租的投資人的青睞。

談到為何會布局微型商辦市場，興富發指出，事實上，近年日本東京商辦也吹起「小宅風」，微型商辦的需求大幅成長，甚至還有愈小坪數愈貴的趨勢。

日本東京商仲的株式會社住吉商事社長富永哲銘表示，近年中國大陸經濟表現疲軟，導致部分資金外溢，流入到全球的不動產市場，其中日本東京因具有鄰近優勢，加上投報表現佳，更帶動了辦公室需求成長。

富永哲銘表示，因都市更新商辦開發和企業擴張，像是麻布台商辦求旺盛，空置率下降，企業為了刺激員工的上班意願和確保人才，正在努力創造適合工作的環境，讓東京市中心商辦復甦，東京市中心頂尖商辦，財團持有只租不賣。

有鑑於此，興富發比擬日本，趁勢推出台中微型商辦案，興富發指出，台中七期商辦在重大建設、菁英人才湧入加持之下，發展前景看好，市場上小坪數商辦的詢問度變高，觀察東京微型商辦趨勢，商辦越小越貴，租金年年看漲炙手可熱，臺灣大道已成為商辦聚落華爾街大道，在捷運藍綠線的支撐下成為交通建設交匯處，中科節節升高的產值與就業人口，讓周邊產業鏈不斷匯流七期，最重要的台商回流，更是指名聚焦七期市政中心。