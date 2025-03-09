北市南京東路危老案整合成功 地上22層「富品南京」今動工

富品建設致力都更、危老重建領域，9日舉行「富品南京」新建工程開工典禮，富品建設董事長曾富瑋表示，該案位於台北市松山區南京東路五段，緊鄰麥帥橋，基地面積約393.25坪，鄰近捷運南京三民站與松山站，交通便捷、地理位置優越，完工後，不僅可活化市容，亦帶動周邊老屋重建風潮，為城市注入全新活力。

該案歷經多年整合未果，最終由富品建設以「複合式創新模式」整合成功，並於去年底完成舊建築拆除。未來將以地上22層、地下6層，結合智慧建築、綠建築與耐震設計的嶄新姿態重生，並搭配節能與綠能技術，致力於打造高效能、永續發展的智慧住宅。

富品指出，該案產品規劃28-43坪，設計上強調智慧家居、節能管理、屋頂花園及雨水收集等創新設施，建築結構採用高規格耐震設計，全面提升居住品質及安全。此外，「富品南京」亦榮獲多項國際設計大獎，包括建築美學、智慧設計及永續發展等多項國際認證，展現品牌在建築美學與功能設計上的追求與堅持。

曾富瑋表示，在危老整合的過程中，重要的是如何將不同的意見共存，讓所有的人達到共識與共鳴，最後才能夠共好與共贏。「富品南京」的啟動，不僅是對地主的承諾，更是一場翻新城市風貌的創新挑戰。「我們秉持共好、共榮的理念，透過複合式創新合作模式，加速土地整合進程，並以智慧建築、綠建築及耐震設計為核心，實現都市更新與居住品質提升的雙重目標。」

今日開工典禮中，北市主管機關及代表、協力業者及他案地主皆蒞臨祝賀，對富品建設在都市更新與危老重建上的卓越成就表示高度肯定。現場典禮以傳統祭拜儀式揭開序幕，祈求工程順利、如期如質完工，隨後進行金鏟開工儀式，象徵新建工程順利展開。