北市南京東路危老案整合成功 地上22層「富品南京」今動工
富品建設致力都更、危老重建領域，9日舉行「富品南京」新建工程開工典禮，富品建設董事長曾富瑋表示，該案位於台北市松山區南京東路五段，緊鄰麥帥橋，基地面積約393.25坪，鄰近捷運南京三民站與松山站，交通便捷、地理位置優越，完工後，不僅可活化市容，亦帶動周邊老屋重建風潮，為城市注入全新活力。
該案歷經多年整合未果，最終由富品建設以「複合式創新模式」整合成功，並於去年底完成舊建築拆除。未來將以地上22層、地下6層，結合智慧建築、綠建築與耐震設計的嶄新姿態重生，並搭配節能與綠能技術，致力於打造高效能、永續發展的智慧住宅。
富品指出，該案產品規劃28-43坪，設計上強調智慧家居、節能管理、屋頂花園及雨水收集等創新設施，建築結構採用高規格耐震設計，全面提升居住品質及安全。此外，「富品南京」亦榮獲多項國際設計大獎，包括建築美學、智慧設計及永續發展等多項國際認證，展現品牌在建築美學與功能設計上的追求與堅持。
曾富瑋表示，在危老整合的過程中，重要的是如何將不同的意見共存，讓所有的人達到共識與共鳴，最後才能夠共好與共贏。「富品南京」的啟動，不僅是對地主的承諾，更是一場翻新城市風貌的創新挑戰。「我們秉持共好、共榮的理念，透過複合式創新合作模式，加速土地整合進程，並以智慧建築、綠建築及耐震設計為核心，實現都市更新與居住品質提升的雙重目標。」
今日開工典禮中，北市主管機關及代表、協力業者及他案地主皆蒞臨祝賀，對富品建設在都市更新與危老重建上的卓越成就表示高度肯定。現場典禮以傳統祭拜儀式揭開序幕，祈求工程順利、如期如質完工，隨後進行金鏟開工儀式，象徵新建工程順利展開。
富品建設成立以來專注於雙北危老都更，貫徹「自住而他住」的核心理念，從設計到施工全程具備嚴格的品管制度，確保每一處細節都符合高標準要求。憑藉卓越設計與創新理念，富品建設亦榮獲國家建築金質獎、國家建築金獎及台灣建築ESG獎等多項榮譽，在品質與信譽上全面展現專業實力與善盡品牌社會責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言