中鋼企業工會一年一度公益家庭日 散播歡樂、散播愛
中鋼（2002）企業工會舉辦一年一度的公益家庭日，吸引中鋼員眷與市民共6萬名歡聚衛武營國家藝術中心，見證愛心、傳遞幸福，散播歡樂、散播愛，滿滿的正能量。
中鋼董事長黃建智指出，感謝企業工會費心安排，讓上萬名員工攜家帶眷歡聚同樂，還邀請遠道而來的中印公司同仁參加，也安排眾多公益團體一同做愛心。
黃建智說，大家都關心鋼鐵景氣，第2季接單漸入佳境，上半年成績也會不錯，要用快速、大膽、彈性的作法來掌握今年市況反轉的機會，感謝中鋼企業工會一直對公司相挺，創造良好勞資互動，讓大家一同為員工創造豐盛成果。
中鋼企業工會理事長陳春生表示，工會不僅努力為會員提升更好的福利和勞動條件，以及爭取每年的調薪，更每年舉辦大型戶外家庭日活動，希望促進會員團結以及增進會員親子間的感情與溫馨互動。
陳春生指出，今年更結合公益團體，期盼傳遞公益價值，啟發更多人關心弱勢族群，為社會注入更多愛心與正能量。
陳春生說，衷心感謝中鋼董事長黃建智對工會與員工的鼎力支持，以及全體會員對中鋼企業工會的長期信任與肯定，共同為公司創造佳績增加獲利，實現互助互惠的精神，共同致力於為員工打造幸福、健康的工作環境。
今年中鋼企業工會特別攜手創世基金會、小太陽協會、安得烈慈善協會、弘道老人福利基金會及唐心服務協會等多家公益團體，共同打造愛心公益市集，展現社會關懷與助人的溫暖精神，公益家庭日活動吸引近6萬名會員眷和市民朋友參加。
活動現場規劃多元，包含公益文創美食市集，還有深受兒童喜愛的氣墊城堡樂園、趣味童玩免費體驗區、趣味橫生的闖關遊戲攤位，以及精采舞台表演輪番登場，中鋼員工攜家帶眷熱烈參與，樂在其中，充分享受家庭時光。
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