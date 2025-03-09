TIMTOS 2025落幕 工具機六大趨勢領先全球

由外貿協會與機械公會共同主辦的「台北國際工具機展（TIMTOS）」集結逾千家廠商使用6100個攤位，在一連展出6天後畫下句點。今年總共吸引來自90個國家、地區逾4163個國外買主進場參觀，成長5.1%，前五大買主國依序為印度、日本、中國大陸、南韓與馬來西亞。

外貿協會表示，隨著智慧製造與AI浪潮興起，本屆TIMTOS展出內容也大躍進，主要歸納出六大產業趨勢，展現機械產業的最新發展，包含高階精密工具機與刀具、關鍵零組件、自動化與智慧製造全面落地、數位雙生（Digital Twin）驅動軟硬整合、積層製造、全方位擴大跨產業應用，從航太無人機、汽車零件、醫療用人工關節、義肢到民生用品皆可見台灣機械產業的創新發展。

外貿協會指出，本屆極具話題性的「人形機器人」，諧波減速機與關節模組扮演讓機器人動作靈活的關鍵零組件，其中參展商上銀、直得、盟英科技等也積極搶攻關鍵零組件及諧波減速機商機。

被動元件大廠上銀表示，已跨入機器人相關關鍵元件螺桿、滾柱軸承、諧波減速機等產品；直得則持續接觸機器人客戶，研發製造關節模組；盟英已擁有年產10萬組諧波減速機生產線，隨著持續研發與創新，人形機器人可應用於醫院、飯店等民生產業，未來擴大智慧自動化的應用範疇。

國際品牌海德漢及台灣三菱表示，本次展出產品運用數位雙生技術，可減少製程準備時間，並實際模擬製程時間及加工結果，除了防碰撞、確保機台運作安全之外，亦避免製程錯誤導致製造成本增加，透過科技應用達到智慧製造、淨零減碳的目標。

面對AI整合技術需求，國際買主多親臨現場體驗亮點產品、與供應商面對面討論與詢價。友嘉集團積極拓展半導體與電動車產業，於展期間接單已超過百台，客戶涵蓋汽車、航太、3C、半導體、軌道運輸及能源等產業；百德機械因跨入氫能產業、高階特殊醫材等，洽談訂單已破億，而東台機械的超音波加工技術、積層製造也順利跨入半導體供應鏈，機械產業的跨界整合、彈性供應特性，讓台灣成為全球航太、半導體、電動車、醫療、綠能五大應用產業的重要供應鏈。