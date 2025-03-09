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宜蘭高鐵還沒來先炒地？房仲：有人跟進「套牢」成冤大頭

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
高鐵延伸宜蘭案進入二階環評，交通部日前在宜蘭舉辦首場公聽會。圖為高鐵宜蘭站址，位在縣政中心以南350公尺。本報系資料照
高鐵延伸宜蘭案進入二階環評，交通部日前在宜蘭舉辦首場公聽會。圖為高鐵宜蘭站址，位在縣政中心以南350公尺。本報系資料照

高鐵延伸宜蘭案進入二階環評，交通部日前在宜蘭舉辦首場公聽會。在地房仲認為，高鐵議題再起，宜蘭整體房價未有明顯波動，倒是高鐵特區內的宜蘭市農地價格，過去從每坪2萬元漲到最高13萬元，但設站關卡重重，目前已下滑至7、8萬元，投資客猶如「洗三溫暖」。

宜蘭服務10餘年的房仲直言，高鐵特區內的宜蘭市農地價格洗三溫暖，過去每坪單價2萬元，隨著相關議題討論，價格一路爬升，到了2022年選址確定縣政中心，最高曾飆高至13萬元，但是現在已回跌到7、8萬元。

他分析，第一波起手式已經有人衝進去，買到8萬元、10萬元的大有人在，還可能有人已經布局「左手換右手」，透過人頭炒高地價來賺一波，不知情者跟進就成冤大頭，「這麼早進去會不會被套牢？」好比桃園航空城，不少人的資金卡住多年。

「雷聲大雨點小」，該房仲認為高鐵延伸宜蘭案的未來性不明，設站關卡重重，長期抗戰恐不只10年，可能得要很久。現在卡在環評，再來經費哪裡來？中央補助多寡、地方政府拿不拿得出錢合蓋，遇到政黨輪替難保不被擋，待中央、地方談好分攤比例，立法院還要審預算，會不會遇到今年總預算案多項被卡的狀況？

他說，當立法院三讀通過、宜蘭縣政府獲得中央補助款時，高鐵特區內的農地房價會再衝第二波；直到開工前夕，投資客因為預期心理，確定宜蘭已經有高鐵站，地價又會有第三波漲勢；真的開工時，價格就差不多要回跌了。

宜蘭 房仲 農地 高鐵

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