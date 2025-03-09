彰化合興社整合產官學研全力支持 政府打造農畜牧國家隊

彰化縣合興農畜牧生產合作社今(8)日召開社員大會，理事主席劉芸富致詞時期許未來能以實際行動，配合外交部和農業部總合外交政策，共同組成農畜牧國家代表隊，將台灣畜牧業的最新發展成果帶往國際社會，繁榮和鞏固需要幫忙的民主國家，為台灣略盡國際社會責任。

現場近300位嘉賓雲集，外交部長林佳龍、行政院中部辦公室副執行長吳音寧、立法委員陳素月、彰化縣政府農業處科長許天耀、動物防疫所所長董孟治、溪湖鎮長何炳樺、二林鎮長蔡詩傑等人到場祝賀。

林佳龍在會中鼓勵並嘉許合興社為產業善盡社會責任，共同參與組建農畜牧國家隊，讓世界看見台灣；吳音寧也特別提到「立富畜牧場」從畜牧業延伸到自有食品品牌「宓特陛下」的真實案例，就是六級產業化的最佳升級範例，鼓勵業界一起產業升級。

也是立富畜牧場老闆的劉芸富，肯定政府近期總合外交的成果，在外交工作對接民間能量，林佳龍更提出「Team of Teams」協作聯隊，整合供應鏈，藉由產、官、學、研的合作，在台灣先練兵整隊，再一起打世界盃。

劉芸富期盼藉由林佳龍的「新雁行國際聯合艦隊」理念，將電動車、無人機、智慧醫療、農畜牧業等戰略產業，和次系統整合對接，透過以大帶小、軟硬結合、內外兼修、公私協力，一同打造「經濟日不落國」的榮景。

劉芸富指出，最近外交部和農業部合作，努力協助推動國際社會許多農業和畜牧產業交流，鞏固和繁榮民主社會的許多國家進行產業交流，善盡國際社會責任，合興社願意以實際行動支持和配合外交部及農業部的政策作為，也期盼政府給予產業適當的援助，讓產業能夠走得更好、更穩健，為台灣在國際社會中發光發熱。

合興社關注及實踐的議題不僅在畜牧養殖，更觸及食農教育、ESG永續經營、農畜牧業產品出口、畜牧業技術轉移等跨域整合發展面向。

社員大會除了各級政府及民意代表到場致意，還有來自產學研界的代，包括大肚山產業創新基金會副執行長張益超、台中市飼料與動物用藥商業同業公會理事長林育民、社團法人食農協會理事長林慧君。

嘉義縣教育展望協會理事長蔡惇敘。全國種豬協會理事長許順貴、雲林縣元長養豬生產合作社理事主席陳鵬宇、前全國養豬協會理事長楊冠章，以及工研院、農科院、台經院、嘉義大學、宜蘭大學、東海大學、各地養豬班、畜牧同業等共同與會。