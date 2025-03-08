台泥董座張安平高薪徵AI人才 這家近80歲的老公司在想什麼？

台泥董事長張安平上次在法說會中扛水泥包出場，話題十足，今天又現身台大校園徵才博覽會，公開招募數位與AI領域頂尖人才，加入「台泥數位智能領航師（Digital Intelligence Navigator, DIN）」計畫，未來這些人才將直屬企業團總執行長辦公室，且不限學經歷、月薪8萬起跳，讓外界對這家近80歲的老牌傳產公司更加好奇。

「我要跟他們學習，希望這些數位智能領航師能夠教我更多。」張安平表明台泥要以AI驅動變革的決心，他要向這群數位及AI人才學習如用運用AI，讓台泥變得更好也更快。

他坦言，台泥沒有能力做大語言模式，「到我們這邊來，不是負責開發AI，我希望找到的人是能夠有能力運用這些AI；想開發AI的人才，跟會運用AI的人才，兩個構思是有點不一樣的。我們要找的人可能對電腦不見得需要專精，但需要了解如何使用不同智能工具是最重要的。」

張安平表示，加入台泥DIN計畫的人才月薪8萬元起跳，保底14個月，績效獎金另計，也不限學歷和經歷，跳脫一般人才招募模式。張安平說，傳統招募人才，大家都看學歷，因為學歷是幫你篩選的一個工具；但他覺得學歷有時候有可能把你框死，希望找到的人是可以開放出來，往前想，往前走。

張安平接掌台泥後，將「資源循環」「綠色能源」及「低碳水泥」定為三大核心事業主軸，要把台泥全力推動轉型為綠色科技企業，逐年降低水泥營收占比，目標在今年降到五成以內，力求十年內達到淨零碳排的目標，這兩年也確實逐漸拉高綠色核心事業的比重。

從人才布局的角度觀察，台泥也正朝年輕化、強化氣候行動專才等方向部署，後續也將於陽明交通大學、成功大學、台北科技大學、清華大學以台灣科技大學等校舉辦說明會及參與校園徵才博覽會，並同步招募氣候行動相關人才，包括氣候韌性與碳管理研究員、生物多樣性與自然資本研究員、低碳建材客戶經理、永續供應鏈管理師及氣候財務分析師，推動低碳與ESG產業創新。

至於面對川普2.0時代，台泥對於2025年有何規劃？張安平說，「即便今年全球狀況混沌，但我們看了這個世界的改變，覺得對台泥訂下的計畫應該影響不大，所以我們會繼續走下去。」

張安平指出，今年台泥企業團兩大主軸是低碳與電力，水泥業要繼續往低碳改善方向走，且低碳是有競爭力的，低碳的過程讓成本往下降，產品的品質往上升，所以低碳發展會是台泥的競爭力。

張安平也提到目前AI的基礎是算力、大模型與數據，還有很大一塊就是電力，而這些電力需要的是穩定而且是安全的，「這就是我們台泥在綠能、儲能所做的事情。而且台泥也不只是在台灣發展電力，我們已擴張到國外」。

俄烏戰後的重建需求，台泥能分食大餅嗎？張安平表示，台泥在鄰近土耳其黑海南岸有三座廠，並配有碼頭，能有效支援烏克蘭重建需求。

台泥總經理程耀輝也指出，烏克蘭戰前的水泥市場需求為1400萬噸，戰爭爆發後已降至400-500萬噸，當地許多水泥廠受損，未來重建確實可能帶來龐大需求，且船運從黑海南邊運到北邊，僅需約一天。