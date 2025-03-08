台泥董座張安平高薪徵AI人才 這家近80歲的老公司在想什麼？

聯合報／ 記者鄭朝陽／台北即時報導
台泥董事長張安平偕同總經理程耀輝及跨事業體年輕同仁到台大招募數位智能領航師(DIN)，只要具備 AI 與數據實戰經驗，月薪八萬起跳，未來直屬台泥總執行長張安平辦公室進入全球數位決策核心。圖／台泥提供
台泥董事長張安平偕同總經理程耀輝及跨事業體年輕同仁到台大招募數位智能領航師(DIN)，只要具備 AI 與數據實戰經驗，月薪八萬起跳，未來直屬台泥總執行長張安平辦公室進入全球數位決策核心。圖／台泥提供

台泥董事長張安平上次在法說會中扛水泥包出場，話題十足，今天又現身台大校園徵才博覽會，公開招募數位與AI領域頂尖人才，加入「台泥數位智能領航師（Digital Intelligence Navigator, DIN）」計畫，未來這些人才將直屬企業團總執行長辦公室，且不限學經歷、月薪8萬起跳，讓外界對這家近80歲的老牌傳產公司更加好奇。

「我要跟他們學習，希望這些數位智能領航師能夠教我更多。」張安平表明台泥要以AI驅動變革的決心，他要向這群數位及AI人才學習如用運用AI，讓台泥變得更好也更快。

他坦言，台泥沒有能力做大語言模式，「到我們這邊來，不是負責開發AI，我希望找到的人是能夠有能力運用這些AI；想開發AI的人才，跟會運用AI的人才，兩個構思是有點不一樣的。我們要找的人可能對電腦不見得需要專精，但需要了解如何使用不同智能工具是最重要的。」

張安平表示，加入台泥DIN計畫的人才月薪8萬元起跳，保底14個月，績效獎金另計，也不限學歷和經歷，跳脫一般人才招募模式。張安平說，傳統招募人才，大家都看學歷，因為學歷是幫你篩選的一個工具；但他覺得學歷有時候有可能把你框死，希望找到的人是可以開放出來，往前想，往前走。

張安平接掌台泥後，將「資源循環」「綠色能源」及「低碳水泥」定為三大核心事業主軸，要把台泥全力推動轉型為綠色科技企業，逐年降低水泥營收占比，目標在今年降到五成以內，力求十年內達到淨零碳排的目標，這兩年也確實逐漸拉高綠色核心事業的比重。

從人才布局的角度觀察，台泥也正朝年輕化、強化氣候行動專才等方向部署，後續也將於陽明交通大學、成功大學、台北科技大學、清華大學以台灣科技大學等校舉辦說明會及參與校園徵才博覽會，並同步招募氣候行動相關人才，包括氣候韌性與碳管理研究員、生物多樣性與自然資本研究員、低碳建材客戶經理、永續供應鏈管理師及氣候財務分析師，推動低碳與ESG產業創新。

至於面對川普2.0時代，台泥對於2025年有何規劃？張安平說，「即便今年全球狀況混沌，但我們看了這個世界的改變，覺得對台泥訂下的計畫應該影響不大，所以我們會繼續走下去。」

張安平指出，今年台泥企業團兩大主軸是低碳與電力，水泥業要繼續往低碳改善方向走，且低碳是有競爭力的，低碳的過程讓成本往下降，產品的品質往上升，所以低碳發展會是台泥的競爭力。

張安平也提到目前AI的基礎是算力、大模型與數據，還有很大一塊就是電力，而這些電力需要的是穩定而且是安全的，「這就是我們台泥在綠能、儲能所做的事情。而且台泥也不只是在台灣發展電力，我們已擴張到國外」。

俄烏戰後的重建需求，台泥能分食大餅嗎？張安平表示，台泥在鄰近土耳其黑海南岸有三座廠，並配有碼頭，能有效支援烏克蘭重建需求。

台泥總經理程耀輝也指出，烏克蘭戰前的水泥市場需求為1400萬噸，戰爭爆發後已降至400-500萬噸，當地許多水泥廠受損，未來重建確實可能帶來龐大需求，且船運從黑海南邊運到北邊，僅需約一天。

AI 台泥

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