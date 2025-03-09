台泥看好俄烏重建題材 董座談川普2.0局勢 6月後才明朗

川普2.0時代來臨，台泥（1101）董事長張安平昨（8）日表示，今年全球狀況混沌，恐怕要等6月以後才會明朗，世界的改變對台泥訂下的計畫影響不大。台泥看好，俄烏重建帶動的水泥市場需求及非洲水泥市場布局。

台泥企業團今年啟動「台泥數位智能領航師（Digital Intelligence Navigator, DIN）」計畫，台泥董事長張安平昨日到台大校園徵才博覽會，喊出不限學經歷起薪8萬元，保底14個月，績效另計的優渥條件，要招募頂尖數位與AI領域人才加入。

張安平在受訪時表示，川普上任後，採零和遊戲思想對應全球，全球局勢6月後才較看得比較清楚。另外，中國大陸房地產市場尚未恢復，當地水泥市場和其他先進國家一樣，已自高原期往下走，自2021年至今已下跌五成，今年成本雖可下來，但產量很難往上成長；歐盟CBAM實施受到川普影響會往後延，短期不會實施。

川普上台後正積極促成俄烏戰爭停火，由於台泥企業團在土耳其有轉投資水泥廠，對於俄烏戰後重建需求，張安平表示，土耳其鄰近黑海有三座廠，配有碼頭，能有效支援烏克蘭重建需求，船運從土耳其出發穿過黑海抵達烏克蘭僅需一天時間，走陸路也可從羅馬尼亞運到烏克蘭。

台泥總經理程耀輝指出，烏克蘭有3,500萬人，戰前水泥市場年需求1,400萬噸，戰爭爆發後已降至400至500萬噸，當地許多水泥廠受損，未來重建帶來龐大需求。台泥在土耳其共有七座水泥廠，目前光是供應土耳其幾年前地震引發的重建需求，已帶動產能利用率達七成以上。

此外，台泥加緊布局非洲市場，張安平透露，近期將於迦納推動新產業計畫，「我們的發展不止於此，會持續前進。」

張安平表示，台泥對於已經訂下的計畫持續前進，水泥業持續往低碳布局，提升產品品質、增加競爭力。AI的基礎除了算力、大模型與數據，還有很大一塊就是穩定安全的電力，這正是台泥在綠能、儲能所做的事。