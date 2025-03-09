多家工具機廠 本周公布財報

第30屆台北國際工具機展圓滿落幕，參展廠商普遍反映接單狀況優於預期。本周有百德（4563）、福裕（4513）、高鋒（4510）、瀧澤科（6609）、東台（4526）、巨庭（1539）、協易機（4533）及全球傳動多家工具機暨零組件廠將公布去年財報，營運表現備受矚目。

根據目前各家廠商公布的去年前三季合併財報來看，營運表現較優的廠商中，百德去年前三季每股稅後純益2.9元，已賺贏2023年全年的2.02元；高鋒去年前三季每股稅後純益0.99元，亦賺贏2023年全年的0.97元。

瀧澤科去年前三季每股稅後純益2.4元，賺贏2023年全年的1.8元；巨庭去年前三季每股稅後純益1.08元，賺贏2023年全年的0.96元；協易機去年前三季每股稅後純益1.19元，略遜於2023年同期的1.57元。

前三季仍處於虧損的，則有福裕去年前三季每股稅後虧損0.42元；東台去年前三季每股稅後虧損1.52元；全球傳動去年前三季每股稅後虧損3.54元。

由外貿協會與台灣機械公會共同主辦的台北國際工具機展，今年聚焦AI與機器人、智慧製造及節能永續，參展的工具機暨零組件廠，多推出與機器人、智慧製造、綠色節能及半導體相關設備或關鍵零組件，全力爭取訂單。

東台今年與百德首次協同設展，分別展出立式車銑複合加工機及半導體印刷電路板設備與耗材加工設備；瀧澤科也是強攻走心式車床、車銑複合機等半導體設備，客戶洽詢與下單均優於預期，顯示市場信心逐步恢復中。