找尋獲利方程式借鏡日本 催動綠色轉型

近年國際永續組織及倡議逐漸將焦點放在「轉型金融」上，並發展出「混合金融」，結合公部門和私部門資源，挹注永續建設資金，甚至日本和新加坡在推展永續有成之後，開始技術輸出，讓永續不再只是花錢，還能成為獲利方程式。

金管會金融市場發展以及創新處處長胡則華表示，轉型金融的初衷是希望金融業可以支持產業轉型，有些國家發行綠色公債，資金用於支持離岸風電、太陽能電廠、氫能等基礎建設，或是因應極端氣候導致易淹水地區的防洪建設。

台灣方面，也希望利用轉型金融的策略，結合政府的發債能力和民間資本的參與，透過發行綠色公債等方式，吸引資金雄厚的壽險業等民間資金投入，支持綠色基礎建設。

日本綠色轉型（Green Transformation）「GX聯盟」和新加坡的金融機構，還把協助國內達成減碳的成功經驗、技術輸出至其他開發中國家，協助這些國家制定減碳目標，設計相應的減碳行動方案，並提供資金支持，藉此賺取資本利得；協助其他國家減碳回收的碳權，還可以進行碳權交易。

胡則華指出，環境部以及金管會也有商討過，比照日本GX聯盟的做法，希望能會同經濟部，在台灣組成類似的聯盟，除了能藉此協助國內企業做好綠色轉型，也希望有機會能將台灣的減碳技術輸出，大力拓展「淨零」國際商機。

在提升資訊透明度與可比性方面，我國上市櫃公司會申報資訊到公開資訊觀測站，查找已經方便許多，但現在缺乏經濟部轄下所有企業的ESG相關數據，尤其是碳排資訊。

歐盟原本也是27國ESG申報各自為政，但是現在已經著手建立歐洲單一存取點（European Single Access Point, ESAP）平台，所有需要申報的資料都只要透過國家的單一入口進行申報，彙整起來的資料庫還可以用於更多方面的應用。