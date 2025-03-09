遠離漂綠：永續揭露A到A+／強化稽核 綠色金檢啟動

為了降低企業漂綠風險，避免永續報告書誇大不實、誤導投資人，今年起，金管會要求上市櫃公司將永續資訊管理納入內控制度，並列入年度稽核，以提升永續資訊可靠性。

此外，證交所與櫃買中心也將擴大永續報告書的審閱廣度及深度，上市櫃公司永續報告書每五年至少會被查一次。

證期局發行組組長李秀玲說，相比2023年審閱28家，2024年起，抽核比率20%，家數將增至120家。若發現永續資訊有重大揭露缺失，將處違約金，要求公司補正，並列為公司治理評鑑扣分參考。

而目前公司治理評鑑重著在ESG裡的G（治理），未來也將逐步擴增E（環境）及S（社會），預計2026年轉型為ESG評鑑。

此外，金管會多年來要求上市櫃公司的永續報告書內容，須依規定取得第三方機構的確信，像是食品工業、餐飲收入占營收50%以上者、化學工業及金融保險業的永續指標；還有資本額100億元以上的鋼鐵業、水泥業，辦理溫室氣體範疇一及範疇二的確信。

李秀玲表示，若審閱永續報告書時發現重大缺失，也會一併調閱確信機構的工作底稿，一旦（確信機構）有問題，且情節嚴重者，將暫停接受或不同意其出具的意見書。

在綠色授信方面，金管會金融市場發展與創新處長胡則華表示，到底什麼是綠色授信，過去都由銀行自行認定，目前聯徵中心已參考國際標準訂定一套檢核機制，金管會並從2028年開始列入金檢重點。

針對近年來國際組織已逐漸要求金融業依「自然相關財務揭露（TNFD）」框架，揭露自然相關財務資訊，金管會還將推動金融業評估自然相關財務資訊。

胡則華說，自然相關資訊蒐集仍然具挑戰性，將採逐步作法，2026年底會先鼓勵銀行參考TNFD，選擇一家投融資客戶試做小規模評估，並將相關資訊揭露在永續報告書，之後再視況擴大。