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遠離漂綠：永續揭露A到A+／防範漂綠 明確法律位階

經濟日報／ 記者邱金蘭／專題報導
永續示意圖。 路透
永續示意圖。 路透

「倘若一瓶礦泉水打著「『來自雪山純淨水』的廣告，民眾真的有辦法判斷它是否來自雪山？有沒有漂綠？」身兼台灣法治會計學會理事長的東吳大學會計系教授李坤璋說，這時能幫民眾把關的，只有靠專業的中介機構認證，及主管機關的監理力道。

他表示，目前上市櫃公司永續報告書有做「確信」的，95%以上都是做「有限確信」，他認為，主管機關監理的力道應該更深化。

台灣高等法院金融專庭法官鄭昱仁也認為，在當前各種綠色基金、債券、ETF等永續商品盛行下，主管機關要加強監理這些綠色商品的資金，是否真正投入ESG。國外像高盛、德意志資產管理公司，都曾因推出的金融商品或服務，宣稱投入ESG但卻未投入相關產業，涉嫌漂綠而遭主管機關重罰。

在永續報告書法律依據爭議方面，紀凱峰法律事務所律師紀凱峰表示，永續報告書到底屬不屬於證交法裡的「財務業務文件」或「財務報告」，仍有爭議。

他建議，主管機關應修改證交法，明確化永續報告書的法律定位，才能杜絕企業亂寫、刻意漂綠，避免誤導投資人與使用者的決策判斷。

除了修改證交法，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新也建議，防範漂綠，政府不妨以清楚的法律框架來做規範，比如清楚定義漂綠，或是根據產業別，增加更多的強制性永續揭露指標。

在ESG人才部分，李坤璋建議，因應各行各業都亟需ESG人才，大學教育要大幅調整跟變革，好比現在永續報告書大量仰賴會計師做碳審計，大學裡的會計系課程也需要相應調整。

除了「棍子」外，政府也應該多提供一些「胡蘿蔔」，安侯永續發展顧問公司執行副總林泉興建議，針對ESG的佼佼者，一些有政府色彩的基金，能否加碼投資、提供優惠貸款成數，或投資抵減等租稅獎勵。另外，像歐盟許多成員國已開始針對環保、節能、減碳等投資，推出租稅減免、加速折舊等優惠，政府也可考慮。

ESG 雪山

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