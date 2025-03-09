遠離漂綠：永續揭露A到A+／川普震撼 考驗全球永續邊界

今年全球最大變數，莫過於美國總統川普重返白宮。川普1月20日宣誓就職，白官旋即表態再次退出《巴黎氣候協定》，川普上任後，不僅紙吸管被丟棄，全美油田更要鑽起來，這道反ESG長浪，正在破壞永續邊界。

川普無疑是今年首要挑戰。金管會金融市場發展及創新處長胡則華觀察，近來高盛、富國銀行、花旗、美國銀行、摩根大通、摩根士丹利等跨國銀行，已相繼退出淨零銀行聯盟（NZBA）。當金融大咖不再承諾調整投融資組合，將讓2050年的淨零目標，更加搖搖欲墜。

NZBA是全球最大的銀行類氣候淨零聯盟，市場解讀，美國金融業深怕得罪力挺石油及天然氣開採的川普，才紛紛退出。雖然多數退出的銀行，仍強調會持續推進淨零策略，協助客戶減少碳排放，但這股浪潮會否擴散到其他行業，令人擔憂。

骨牌效應浮現 減碳力道鬆動

除了川普因素外，2050年的淨零挑戰難度高，推測也是大咖銀行退出的原因，但問題是，「你（銀行）已經承諾了，時間快到了才說做不到，這不就是漂綠嗎？」胡則華表示，更讓人擔憂的是骨牌效應，「當金融業沒有淨零的時間壓力後，對客戶要求減碳的力道可能就沒那麼強了。」

國內一家高科技上市公司永續長表示，川普震撼彈短期內確實會影響企業部分綠色投資計畫，現在外界也在看，川普會不會逆轉歐盟的一些ESG法規進程。然而，他強調：「ESG是不可逆的長期趨勢，企業價值也終須回歸本質；真正重視ESG的企業仍會前行，只是要更低調行事。」

在台灣，賴清德總統1月下旬在國家氣候變遷對策委員會上，宣誓要更積極減碳，為全球氣候治理貢獻心力；環境部長彭啟明也多次強調，全球減碳浪潮不會因此改變。未來企業面臨的第二個挑戰是，不斷推陳出新的永續資訊揭露框架及國際新規範。

量化數據揭露 檢視公司能力

過去幾年，各種國際永續揭露指標可說日新月異，新近IFRS的永續揭露準則強調，要讓財報與永續資訊結合，企業必須表述短中長期的ESG作為，對財務的影響，在在考驗企業是否擁有高品質的數據與資訊蒐集能力，與跨部門協調，乃至催生企業文化的改變。

證期局會審組組長林秀美表示，IFRS永續揭露準則目的就是要跟財務接軌，有了量化數據，可改善漂綠，但量化數據能否經過公正合理評估，也是挑戰。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺也提到，歐盟去年7月實施「企業永續盡職調查指令（CSDDD）」，企業若未依規定揭露，產品可能被撤出市場，或被處以全球淨營業額5%的罰款，台灣身處國際關鍵供應鏈，必須注意因應。

歐洲執委會日前宣布，考慮修正現行法規，以簡化歐盟的永續報導規定，預計受影響的包括CSDDD、企業永續報導指令（CSRD）及歐盟永續分類標準（EU Taxonomy），台灣企業應注意歐洲執委會最後決議。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新提醒，新進的國際準則「TISFD」（不平等與社會相關財務揭露）已經問世了，雖然還在發展階段，但企業不可忽視，應提早關注社會不平等對自身營運的影響。

確信要求趨嚴 時間、成本增加

第三是國際間開始推高永續報告書的「確信」要求。資誠永續發展服務公司執行董事趙永潔表示，台灣上市櫃公司的永續報告書是「部分確信」多於「整本確信」，「有限確信」也多於「合理確信」，不過，觀察國際趨勢，不論是法規要求或企業自願性做「合理確信」的愈來愈多，歐盟也有法規將要求企業做整本確信。

隨著確信的深度與廣度要求愈來愈嚴，對企業來說，不論是費用、資訊準備與時間上，都更具挑戰。

第四，國際訴訟挑戰恐延燒國內。近來國外漂綠訴訟案件與日俱增，東吳大學會計系教授李坤璋表示，像是去年5月歐盟消費者主管機關，對涉嫌「漂綠」行為的20家航空發出重要信件，直指他們的綠色聲明有誤導消費者的情況，須在30日內導正。

李坤璋說，企業漂綠行為一旦被揭穿，除商譽受損，也可能面臨漂綠訴訟風險，這也警示國內企業及主管機關在防止漂綠或保護消費者的行動及相關法令規範，應及早因應以防骨牌效應。