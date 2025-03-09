產業追蹤／科技助陣 建構騎乘生態圈

隨著超高齡社會的到來，電輔車的需求日益增加，特別是針對需要輕鬆運動的族群。然而在天氣不佳的情況下，電輔車常無法使用，為此，經濟部產業技術司補助自行車中心開發「E-Bike室內智能騎乘系統」，讓電輔車不只能應對戶外地形輕鬆馳騁，還能隨時變身成室內健身車，全家大小都能輕鬆使用。

電輔車最原始的設計理念是因應在戶外地形變化，透過電能給予助力，但若想在家裡騎車，就得另外買飛輪健身車，或是把單車放在智慧型訓練台，再付費訂閱虛擬騎乘軟體。

自行車中心開發可提供阻力負載的自行車，整合電輔車的感測系統、通訊裝置及馬達阻力控制技術，再加上騎乘虛擬教練App組合而成的「E-Bike室內智能騎乘系統」，讓電輔車完美變身，隨時能根據需求成為室內騎乘訓練的利器。

E-Bike室內智能騎乘系統提供個人化的騎乘訓練方案。首先，系統會建立個人的體能模型，透過電輔車內建的感測器測量速度、坡度、功率、踏頻等騎乘數據，並將數據上傳至雲端，完整記錄騎乘路線；隨後再進行運動評估與訓練規劃，透過數據分析評估個人體能指標，例如最大攝氧量、功率區間及心跳區間。在騎乘過程中，系統內建的虛擬教練還會根據個人體能狀況，提供即時運動指引使訓練效率提升。此外，電輔車不需拆後輪，只需將後輪裝在固定器上，搭配市售虛擬騎乘軟體，電輔車就會根據軟體中地形與坡度的變化，自動調整阻力，輕鬆變成室內訓練台，全面改寫自行車智慧運動生態系。

E-bike數據傳輸模組及虛擬教練App，實現個人化的室內騎乘訓練。 自行車中心／提供

除此之外，研發團隊也開發「E-bike數據傳輸模組及虛擬教練App」，透過實境模擬與VR互動，使用者在騎乘時會同步蒐集踏頻、心率、功率、坡度等數據，並即時轉換為個人化的室內訓練指導參數。系統內建的虛擬教練會根據使用者設定的運動目標進行評估，在訓練過程中以懸浮視窗的方式跳出來，隨時關注使用者的心率、踏頻、功率等數據，並依照騎乘能力推薦訓練課表，以確保每次訓練都能達到最佳效果，就算使用者是一邊踩踏一邊追劇，虛擬教練也會跳出視窗來叮嚀。

針對擁有非電輔車及智慧訓練台的使用者，這款虛擬教練App也能與市售的智慧訓練台連接，同樣能回饋踏頻、功率、心率等關鍵數據。未來「E-Bike室內智能騎乘系統」也能與Google地圖無縫整合，使用者只要直接在Google地圖上選擇路線，系統就根據Google地圖上的路況、坡度等資訊產生阻力，不出門也能在家挑戰經典路線。

隨著健康管理意識提升和運動科技普及，再加上2025年台灣正式邁入超高齡社會，中老齡人口的增加勢必帶動電輔車市場需求的穩定成長。技術司將持續引領研發團隊，致力將E-Bike打造成全方位的健康管理工具，從戶外騎乘的樂趣到室內精準訓練，E-Bike智能系統正透過科技專案實現人車互動的無縫銜接，不僅滿足個人運動需求，還能成為家人共享、人人適用的健身平台，輕鬆推動健康高效的運動新生活。（作者是自行車中心主任）