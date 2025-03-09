產業追蹤／人因工程 引爆新興大商機

台灣在全球自行車產業中位居重要地位，近年來在電動輔助自行車（E-Bike，簡稱電輔車）領域也頗有斬獲。截至2023年的統計，歐盟進口約86.5萬輛電輔自行車中，其中就有40.3萬輛來自台灣，占歐盟總進口量的46.6%。

為提升台灣在E-Bike市場的競爭力，經濟部轄下研發法人自行車中心在2018年底成立電動輔助自行車部，專注於電控、電驅、電池等三電系統的關鍵技術研發，並積極與業界互動並整合車架設計，加速推動前瞻技術的落地應用，協助電輔車產業鏈創造出更大產值。

自行車中心整合自動變速及穿戴式感測器應用，提升電輔車騎乘體驗。自行車中心／提供

在經濟部產業技術司補助下，自行車中心積極投入電輔自行車的研發，深入探索人因工程，讓自行車的電子化零件實現更多智慧應用，研究團隊邀請不同年齡、性別、體適能與不同需求的使用者參與測試，透過儀器記錄生理數值、心肺功能表現和騎乘感受，再結合大數據分析進一步優化產品設計，確保每個細節都能符合使用者的需求，賦予電輔自行車創新的核心價值。

自行車中心的人因系統採用感測科技與智慧調控技術，騎乘時透過穿戴式感測器及車表即時監測得知的運動數據，讓電輔車成為更懂需求的夥伴，能精準掌握輔助力的介入時機、強度及輔助力持續時間。舉例來說，騎乘時坡度從5%逐漸變成12%，騎乘阻力變大，系統會根據使用者過去的騎乘數據，自動計算出應該提供多少輔助力，確保使用者在騎乘過程輕鬆流暢，不會因為阻力改變、電力輔助無法立刻銜接而影響速度，甚至得用蠻力去騎，避免運動過勞甚至發生運動傷害。

相較於無動力輔助的傳統自行車，使用者需要手動調整變速器，上坡時得切換到較輕鬆的檔位，平路則可用較重的檔位發力。然而，要做到變速順暢，往往需要一定的操作技巧，對於休閒騎乘者或高齡使用者而言，可能會降低騎乘的意願。加入人因科技考量的電動輔助自行車，即時蒐集騎乘當下的數據並快速分析，才能讓電輔自行車敏銳地感測地形並自動調整，當系統檢測到上坡時，會自動調整齒比、增加輔助力，以減少騎士的體力消耗；在下坡時讓齒比變重，並且使前叉避震器變硬，提升車輛穩定性和安全性。透過創新科技，讓騎士專注於騎乘路線，不用一邊騎還得分心調整、設定。

使用者可選擇「輕鬆」、「休閒」或「運動」模式，系統會根據心跳範圍自動調整輔助力，讓騎乘者感受到流暢的騎乘體驗。自行車中心／提供

在2024年台北自行車展上，經濟部科專成果主題館展出的手搖電輔車採用單前輪、雙後輪的設計，使用者坐著搖動手把就能進行心肺訓練，特別適合身障朋友或腿部力量不足的高齡長者，安全又友善。會場上展出的手搖車充分展現出人因科技導入的優勢，使用者佩戴心跳偵測設備後，可選擇「輕鬆」、「休閒」或「運動」模式，系統就會根據心跳範圍自動調整輔助力，讓每位使用者都能感受到貼心且流暢的騎乘體驗。

在技術司科專計畫的支持下，自行車中心與台灣自行車產業緊密合作，從製造到技術創新無縫銜接，讓研發成果得以迅速落地生根，將台灣打造成全球電輔自行車的新創基地，更將自行車產業帶進全新的藍海。

（作者是自行車中心主任）