產業追蹤／軟硬整合 自行車業向前衝

在全球對健康與環保的重視下，自行車逐漸成為兼具運動、休閒與交通功能的重要工具，自行車產業正迎來軟、硬體整合的嶄新時代。

過去自行車的創新重心集中在硬體層面，如避震系統的改良、車架材質的輕量化，以及流線設計的優化等技術突破，現在有愈來愈多的自行車和科技廠商將目光轉向自行車硬體和軟體技術的應用與整合，為騎行體驗注入更多可能性。例如，透過運動數據的蒐集與分析，可實現高度個人化的訓練方案；或結合即時互聯技術，提升騎行的安全性與便利性，使得軟硬整合成為自行車運動科技的核心發展趨勢。

科技驅動下，多項創新技術正在改變自行車運動的面貌，特別是電動輔助自行車（E-Bike）的產業發展已呈現明顯的智慧化、加值化趨勢。經濟部產業技術司為帶動自行車產業轉型升級，透過科技專案補助，投入電輔車關鍵技術研發。如國內自行車中心及自行車零組件廠商等，共同發展「E-Bike室內智能騎乘系統」、「身障手搖車2.0版」。

技術司亦補助各系統的核心技術開發，涵蓋車架、三電系統（電機、電控及電池）、傳動變速、轉動、煞車、轉向、車輪及配件等，偕同國內共17家廠商，推動電輔車國產化發展。這些結合ICT科技、運動科學、人因工程的研發成果，不僅加速前瞻技術的落地應用，更為台灣自行車產業開拓新的競爭優勢。

在各項技術的軟硬整合上，近來備受關注的人工智慧（AI）技術已為自行車催生各種更直覺、便利的應用。以日本Shimano、法國Éclair等品牌為例，透過蒐集騎乘模式的運動數據，讓系統記憶騎乘者的速度和騎行坡度，並在適當時機選用合適的齒輪、動力輔助及懸吊系統，全面提升使用者的騎行體驗。另一方面，智慧設備也能即時監測騎行過程中的心率、功率、踩踏頻率與騎行路徑等多樣數據，並根據用戶的身體狀態和運動目標提供個人化建議，優化整體騎乘經驗。

許多品牌也結合虛擬實境（VR）技術與電輔車、訓練台等智慧訓練設備，透過平板、電腦、電視等設備，讓用戶在家即可體驗世界各地的經典賽道。例如虛擬運動Zwift App等，可在家中模擬阿爾卑斯山的蜿蜒道路，或重現環法賽等賽事的經典路段，大幅提升運動樂趣。這類技術也為社群同好，帶來不同以往的互動模式，用戶可在線上比賽中，與來自全球的車友競速，形成更緊密的連結，不僅滿足對運動挑戰的需求，也帶動虛擬運動、自行車運動等相關設備和服務市場的成長。

物聯網（IoT）技術則讓自行車成為智慧生態系的重要一環。以公共自行車系統為例，IoT技術可實現即時車輛追蹤、智慧調度管理，透過大數據分析優化站點配置與車輛調度，大幅提升營運效率。在個人使用上，也能透過電輔車發揮特定應用，例如Bosch在今年美國消費性電子展（CES 2025）展出數位防盜功能Battery Lock應用，可透過手機應用程式進行車輛定位追蹤、遠程防盜設定，有效提升車輛安全性。部分電輔車還能即時蒐集與分析騎乘數據，根據地形自動調整齒輪比例等設定，有效降低騎士的體力消耗。此外，IoT更可串接智慧手環、手機等終端裝置，整合健康監測、導航等多元功能，打造更全面的便捷體驗。

從產業層面來看，這些技術的應用為企業帶來豐富的商機。數據經濟的興起，讓品牌能夠提供個人化健康建議，或專屬訓練計畫，進一步延伸至健康保險或體驗旅遊等領域。同時，透過整合虛擬運動與線上社群服務，企業可以構築更高黏著度的品牌生態系，創造穩定的營收模式。許多自行車廠商已成功結合硬體設備、內容服務與全球社群，為用戶提供全方位的運動解決方案，充分展現軟硬整合的強大潛力。

科技已快速改變自行車運動的產業格局，軟硬整合的趨勢不僅提升騎行體驗，也為產業注入新的活力。未來，自行車將成為結合健康促進、環保理念與科技創新的典範，技術司也將持續透過科專計畫的資源，持續深耕相關技術研發，協助廠商拓展商機。（作者是資策會產業情報研究所產業分析師）