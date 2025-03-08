華航2025年將招募110名機師 完訓後月薪25萬起

中華航空預計2025年將招募110名機師，為迎接隨之而來的校園徵才活動，中華航空8日也到「台大校園徵才博覽會」進行徵才，現場不僅有現職機師現身說法，更以學長姐身份分享自己加入華航的經驗談。華航機師林昇表示，自己也是從台大校園徵才活動中接觸到華航，進而投入機師工作。

華航指出，為了持續健全整體客貨運布局，已陸續引進A321neo窄體客機，今年迎接全新廣體客機787機隊，待全數到位將達24架，未來擔任中長程航線主力，搭配現有的777-300ER及A350-900長程線機隊，串聯全球綿密航網，也已訂購A350-1000及777-9客機，積極擘劃機隊規模。全貨機除現有747-400F及777F主力機隊，未來也將引進777-8F，增添貨運動能。

為因應不斷擴大的機隊，華航每年也會積極徵才，尤其是擴增自己的機師陣容，華航表示，今年預估還要再徵求110名機師，跟往年的徵才需求對比相差不多，但由於機師不是應徵來就可以立刻上工，還需要花時間培訓，因此每年都必須要積極徵才，因此，除了今日的徵才博覽會，4月也將於台北、新竹、台中、台南、高雄等地，辦理培訓機師對外說明會，現場安排在職機師分享工作型態，經由面對面的交流互動，揭開飛行員工作的神秘面紗。華航機師招募僅透過官網進行報名，歡迎有志者認明官方路徑踴躍報考。

林昇也透過自己的經驗分享，他原本是就讀台大獸醫系，不過就是透過之前在校園中看到華航來招募機師，了解後覺得不錯因此報名加入，如今也是一名機師教官，他說，機師的養成需要時間，從面試上到培訓最後真正上線，大約要花費兩年時間，這過程中不僅要報國外訓練，也要經過國內民航局的培訓，不過這過程中基本上都會有華航的積極協助與幫忙，讓自己也可以順利成為一名機師。

外界對於機師薪資也相當好奇，華航表示，如果已華航的薪資來看，完訓後的副機師平均月薪約25萬起，年薪300萬元以上，之後隨著你的飛行時間與年資增加，也可以持續往上墊高，目前華航機師招募僅透過官網進行報名，歡迎有志者認明官方路徑踴躍報考。