華航校園徵才開跑 今年預計招募百名機師

中華航空表示今年將招募110名機師，將陸續至大學校園舉辦徵才活動，首場活動今天在「台大校園徵才博覽會」打頭陣，現場氣氛熱烈，許多學生對於飛行員的工作型態深感興趣，透過現職機師親臨分享，從面試準備、海內外受訓，到正式上線飛行等經驗，能更深入了解成為航空專業人士的成長歷程，不僅獲得第一手資訊，相信能提供學子面對未來職涯選擇，有更明確的發展目標。

華航表示緊接著將於3月15日前進陽明交通大學招募機師，4月起也將於台北、新竹、台中、台南、高雄等地，辦理培訓機師對外說明會，現場安排在職機師分享工作型態，經由面對面的交流互動，揭開飛行員工作的神秘面紗，華航機師招募僅透過官網進行報名，歡迎有志者認明官方路徑踴躍報考。

華航機師招募全年度開放報名，報考資格須具備2年內有效英文檢定成績證明，多益（TOEIC）750分（聽力400分）以上及多益口說140分以上、寫作測驗140分以上成績單，或雅思（IELTS）5.5 級分以上。通過各階段評選獲錄取者，將由公司送往海外進行為期10至12個月的飛行訓練，完訓後返台再安排民航相關訓練，符合各項考核標準即以副機師任用。

華航表示將持續健全整體客貨運布局，已陸續引進A321neo窄體客機，今年迎接全新廣體客機787機隊，待全數到位將達24架，未來擔任中長程航線主力，搭配現有的777-300ER及A350-900長程線機隊，串聯全球綿密航網，也已訂購A350-1000及777-9客機，積極擘劃機隊規模。全貨機除現有747-400F及777F主力機隊，未來也將引進777-8F，增添貨運動能，中華航空期待更多懷抱航空熱忱的學子加入專業領域，共同翱翔天際，開創精彩航空人生。