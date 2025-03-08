台泥招募AI頂尖人才 董座張安平：不限學經歷起薪8萬元

台泥（1101）董事長張安平8日到台大校園徵才博覽會招募數位與AI領域頂尖人才，現場喊出：「不限學經歷，起薪8萬元，保底14個月，績效另計」的優渥條件。

台泥今年將招募數位與AI領域頂尖人才，加入「台泥數位智能領航師（Digital Intelligence Navigator, DIN）」計畫，這些數位人才未來將直屬企業團總執行長辦公室。

張安平表明：「這些人才不是我要帶領他們，而是我要跟他們學習，希望這些數位智能領航師能夠教我更多」！張安平這番話展現出台泥以AI驅動變革的決心，他強調，現在就是智能的工業革命！未來招募進台泥的數位智能領航師。

張安平表示：「我會聽他們的建議，他們覺得在哪一個領域AI與數位可以幫助台泥最快最多」。加入台泥DIN計畫月薪8萬元起跳，保底14個月，績效獎金另計。

今年台泥的徵才主軸是Mobilis in Mobili，出自19世紀中期科幻小說《海底兩萬里》中主角尼莫船長的座右銘，張安平賦予這句希臘文的意義是：在改變中的世界改變，特別他認為今年的全球是一個混沌的狀況，不停地在變，「我不相信有人敢講說他把世界看得清晰，我覺得到六月以前，這個混沌的情形不會改變」。

但張安平強調混沌並不表示台泥沒有動作，這就是台泥為何提出Mobilis in Mobili的主軸。

台泥為了這次招募數位智能領航師也推出了AI張安平代言影片，今天張安平特別穿著了跟AI張安平一模一樣服裝，影片與本尊現場對照相似度近九成，但張安平笑說不怕被AI代言人取代，因為「不管怎麼樣影片中講話的內涵，還是我寫出來的，但搞不好再隔一段時間把我所有想過寫過的文章都丟入AI，他就會幫我寫出一篇演講稿了」。

談到這次招募數位智能領航師，不限學歷不限經歷，張安平這樣詮釋，傳統招募時大家都看學歷，因為學歷是幫你篩選的一個工具。但我覺得學歷有時候有可能把你框死，我希望找到的人是可以開放出來，往前想，往前走。

張安平坦言台泥沒有能力做大語言模式，「到我們這邊來，不是負責開發AI，我希望找到的人是能夠有能力運用這些AI；想開發AI的人才，跟會運用的人才，兩個構思是有點不一樣的。我們要找的人可能對電腦不見得需要專精，但需要了解如何使用不同智能工具是最重要的。」

台泥後續也將於陽明交通大學、成功大學、台北科技大學、清華大學以台灣科技大學等校舉辦說明會及參與校園徵才博覽會。除DIN計畫台泥也同步招募氣候行動相關人才，包括氣候韌性與碳管理研究員、生物多樣性與自然資本研究員、低碳建材客戶經理、永續供應鏈管理師及氣候財務分析師，推動低碳與ESG產業創新。詳細徵才資訊請上台泥2025年人才招募網站，看AI張安平如何談「在改變的世界中改變」。