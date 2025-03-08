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台中買房選哪？專家：這有600億元投資將迎繁榮

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中大車站計畫帶動區域發展，中區與東區將成為主要受惠區域。圖／信義房屋提供
台中大車站計畫帶動區域發展，中區與東區將成為主要受惠區域。圖／信義房屋提供

信義房屋表示，台中市積極推動舊市區活化，斥資600億元推動「台中大車站計畫」，其中位於台中火車站西北側的大台中轉運中心，預計2026年上半年完工啟用，鄰近的中區與東區將成為主要受惠區域，舊城區可望重現繁榮。

「台中大車站計畫」整合台中新火車站北側的台鐵用地、舊建國市場、國防部南京新村等，變更為車站專用區，規劃車站主體、轉運站等設施。

其中位於台中車站西北隅的大台中轉運中心，不僅整合銜接捷運藍線、台中火車站、機場捷運線、台中轉運站，也規劃立體連通平台及空橋，分流人潮至綠川、北側干城商業地區、南端鐵道文化園區，並延伸至台糖生態園區。

信義房屋中二區協理王聖憲表示，隨商圈移轉，近年舊城區房市發展緩慢，但有了台中大車站計畫，可望加速翻轉。

他表示，其中中區多為屋齡30年以上的社區大樓與屋齡20-40年的華廈，因為建地稀少，新建案也較少，房價基期低，隨著台中大車站計畫等交通建設利多帶動，房價已有上揚趨勢。

統計實價登錄，中區的屋齡30年以上的大樓產品於2022年單價位於16-26萬之間，而至2024年已上揚至22-28萬之間，屋齡20-40年的華廈產品於2022年單價為16-26萬之間，2024年則來到單價20-26萬之間。

王聖憲表示，鄰近的東區，也同樣受惠於大車站計畫推動，東區近年來擁有74號線銜接國道、大型商場進駐、新建案開發等利多，有望進一步提升區域的交通便利性和生活機能，吸引更多人口和商業進駐，帶動房地產市場的發展。

以東區屋齡10年內的大樓為例，2022年單價為24-34萬之間，2024年則上揚至30-45萬之間，另一主力產品則為屋齡30年以上的大樓產品，2022年單價18-31萬之間，2024年則是20-28萬之間。

王聖憲表示，台中大車站計畫周邊房市仍具補漲空間，想搭上大車站計畫話題且有購屋需求的民眾，可以多注意較熱門的小坪數住宅產品，價格較能負擔，未來不論是搬家或換大坪數住宅，都具備彈性與優勢。

台中大車站計畫首要受惠兩區。資料來源／信義房屋
台中大車站計畫首要受惠兩區。資料來源／信義房屋

房價 機場捷運 火車站

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