MIT 家飾廠推全新 SPC 百葉簾 石塑材質無毒抗污受國內外設計師喜愛

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
上網就能快速訂做專屬的高質感SPC輕翼型百葉簾，具無段開闔、環保無毒材質、防潮防水等優點，格外受到室內設計界與年輕人青睞。圖/芮格居家提供
上網就能快速訂做專屬的高質感SPC輕翼型百葉簾，具無段開闔、環保無毒材質、防潮防水等優點，格外受到室內設計界與年輕人青睞。圖/芮格居家提供

WELL健康建築標準正在全球逐步推廣，綠色建築趨勢興起，從地板、牆面到家具、窗簾，再到照明設備、節水設施等，選擇環保、可持續的建材與家具，已成先進國家的趨勢。

符合ESG時代，建築物都要求安心、環保、永續、綠色，連馬桶、浴室都得節能，窗簾也不例外，不但要完整遮光、無毒材質，還要防水防潮且容易清潔。

國內上市上櫃外銷歐美廠商近來推出全新「SPC輕翼型百葉簾」，創新的SPC石塑材質，受到歐美市場歡迎；這種SPC石塑材質初期產品由聚氯乙烯（PVC）與石粉混合製成，通常由多層結構組成，解決當時傳統木地板易受潮、變形、發霉的問題。

因市場對於更耐用、更防水、零甲醛、安全無毒的環保建材需求增加，這種能夠解決其他裝修材料含有甲醛問題的SPC石塑材質，運用在窗簾上因此大受歡迎，不僅防水防潮不易發霉或滋長蟲害，抗污力佳，日常只需乾布抹去灰塵，或濕布擦拭髒污處就能輕鬆打理。

此外，舊式有段有拉繩的窗簾，繩索外露易纏繞，加上藏污納垢不易清潔，操作也不便，尤其空隙大故遮光效果差，使用率下降；近年來無段無拉繩窗簾因為操作安全性高，簡潔時尚造型加上容易清理，即拉即停、自由操作很省力，空間間隙小，遮光效果佳，也比較受到市場歡迎。

環保 甲醛

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