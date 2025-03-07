添好運全新菜色登場！這湯、這餅、這春卷都太犯規

熱愛港點的饕客們注意！米其林星級點心專家「添好運」全新菜色強勢登場！3月10日起，添好運將推出三道經典港式美味，讓饕客在台灣也能品嚐到最地道、最道地的香港風味，全力搶攻國內逐步升溫的餐飲市場商機。

添好運表示，這次的新菜單，涵蓋了暖心養生湯、金黃酥脆的港式炸點，以及外酥內嫩的鮮美海鮮餅等，無論是湯品控、春卷控還是海鮮控，都絕對不能錯過。

添好運一直以來致力於將港點文化的精髓帶到全球，從傳統的燉煮工藝到高溫瞬炸技術，每一道菜都經過主廚層層研發與精心調整，以確保每一口，都能讓饕客感受到來自香港的正宗滋味。這次的新品陣容更是誠意滿滿，嚴選高品質食材、採用傳統工法，讓美味層層堆疊，帶給消費者前所未有的味蕾震撼。

新菜上市推薦「五指毛桃煲雞湯」-低溫慢熬的廣東靚湯，濃縮四小時燉煮精華。

添好運指出，五指毛桃一直是廣東家庭中最受歡迎的養生食材，因其獨特的木質香氣與溫潤滋補效果，被廣泛運用於燉湯之中。

添好運選用新鮮的五指毛桃搭配嚴選雞腿肉，經過低溫細火慢燉四小時，讓每一滴湯底都充分吸收食材精華，入口溫潤醇厚，甘甜順口。

搭配紅棗與枸杞，不僅讓湯頭層次更加豐富，還增添了淡淡的天然甜味，使湯品入口後不僅滋補暖心，更能感受到細膩的回甘口感。

炸春卷可說是港式點心界的「不敗經典」，而這次添好運推出的港式經典炸春卷，更是將這道傳統點心提升到全新境界。

春卷皮選用超薄脆皮，經過港式傳統高溫瞬炸技術，瞬間鎖住酥脆口感，炸至金黃香酥、毫不油膩。一口咬下，外皮隨即「咔滋」破裂，內餡隨之爆發，瞬間充滿口腔，每一口都是層次滿滿的極致享受。

關於內餡，主廚特別選用了彈牙鮮甜蝦仁、細嫩多汁的豬肉，以及適量的爽脆蔬菜，讓口感更加豐富且有層次感。蝦仁的鮮甜與豬肉的濃郁相互交融，搭配港式獨家調味，帶來鹹香適中、不膩口的完美風味。

「海鮮韮菜煎餅」是這次新品中的另一道重磅美味，外皮香酥微焦，內餡多汁飽滿，每一口都充滿鮮甜海味。

主廚嚴選新鮮蝦仁與花枝漿，經過細膩處理與獨家調味，確保每一口都能吃到Q彈鮮甜的海鮮滋味。再搭配清香的韮菜，帶出微微辛香，使整體口感更加豐富且有層次感。

這道煎餅，採用傳統港式低溫慢煎、高溫鎖香技法，讓外皮酥脆但不乾硬，內餡則保持濕潤多汁。接著是滿滿的蝦仁彈牙口感，與花枝細嫩滑順的絕妙結合，搭配韮菜的清香，鹹香交錯，層層堆疊，令人驚喜不已。