SCFI運價連八跌 四航線齊挫…24日公聽會成關鍵

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（7）日出爐，指數下跌78.99點至1,436.3點、周跌幅5.21%，指數連八跌，四大主要航線都下滑。航運業界認為，目前影響貨櫃市場變數太多，美國將加收大陸製船舶費用，要等到美國3月24日舉行公聽會才會有較確切的訊息。

全球貨櫃輪運價農曆年後低迷不振，航運業者指出，亞洲出口全球貨量一直處於淡月，市場貨量不足，運價繼續走低。業界認為，主要還是美國總統川普最近推出各種關稅政策，產業界都在消化這些消息，導致亞洲出口的貨量一直處於觀望，貨量減少、運價自然就下滑。

SCFI指數及主要航線運價變化

最近全球最關注還是美國的各種關稅政策，根據外電，美國計劃對凡是其中包括中國大陸製造或懸掛中國國旗的船舶船隊，其中任何船隻停靠美國港口時，都要收取費用，並且將敦促盟國採取類似措施；這個部分航運業界指出，3月24日美國將舉行公聽會是重要關鍵。

最新一期出爐運價，其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,582美元，較前一期下跌111美元，周跌幅6.77%；遠東到地中海運價每TEU達2,517美元，較前一期下跌77美元，跌幅2.96%。

遠東到美西每FEU（40呎櫃）達2,291美元，較前一期下跌191美元，跌幅7.69%。貨攬業者表示，目前美西線價格幾乎接近成本價，影響長約簽訂。遠東到美東每FEU達3,329美元，較前一期跌179美元，跌幅5.1%。

展望今年航運市場，台驊總經理顏益財分析，今年長約價格一定會漲，然而市場變化太大，美國總統川普政策一直在改變，地緣政治今年是「暗潮洶湧、驚濤駭浪」，所以船公司跟客戶簽定長約會有各種附加條件，因應市場未來變化。

顏益財指出，今年全球貨櫃輪最大變數就是川普關稅政策，「對等關稅」政策對每個國家目的不同，對墨西哥的目的是防止非法移民、販毒與犯罪集團，再加上中國大陸產品洗產地的問題，而美國與加拿大彼此貿易貨量都很大，不太可能會實施對等關稅；川普實施對等關稅的主要目標還是針對大陸，因大陸製造成本很低且大量生產。