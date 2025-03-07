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下季展望 台塑四寶樂觀看待

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑四寶昨（7）日分析今年展望，普遍看好進入旺季後的第2季營運前景。

台化（1326）董事長洪福源表示，美國川普政府不確定性對市場產生重大影響，進入「金三銀四」旺季前，市場、終端訂單、備貨陷入觀望，第1季因農曆年售量減少，表現與去年第4季相當，第2季雖受川普效應影響，但旺季確實已到，營收將有較大幅成長，至於售價要看關稅戰發展及大陸兩會後措施。

台塑表示，第2季亞洲將有14座輕油裂解廠安排歲修，合計年產能1,104萬噸，影響乙烯供應減少131萬噸，下游石化廠配合歲修或減產，市場供給減少，加上步入營建、汽車、家電、塗料、農膜及食品包裝等產業傳統旺季，部分石化產品價格看漲，加上公司第2季開工率高於第1季，產銷量增加，預期第2季營收可望優於首季。

南亞表示，受惠電子材料營運改善、乙二醇產銷量提高，加上美國聚酯產品下游增加在地採購，預期3月營收將較2月成長。第1季因工作天數少，營收將較去年第4季減少，第2季營收將較第1季增加。

營收 美國

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