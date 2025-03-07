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房仲要喝西北風了？不動產經紀業家數、經紀人、營業員三數據創新高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
內政部數據，全國截至2月底，不動產經紀業達9,796家，同時在職經紀人、營業員人數達11,667、64,020人，三項數據皆創歷史新高；住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，不動產經紀業相關從業人員續創新高，顯示多頭時期投身產業者眾，惟今年買賣移轉棟數恐下滑不少，甚至達保衛30萬大關的程度，如今市場僧多粥少趨勢明顯，房仲業將面臨重大挑戰。住商機構提供
內政部數據，全國截至2月底，不動產經紀業達9,796家，同時在職經紀人、營業員人數達11,667、64,020人，三項數據皆創歷史新高；住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，不動產經紀業相關從業人員續創新高，顯示多頭時期投身產業者眾，惟今年買賣移轉棟數恐下滑不少，甚至達保衛30萬大關的程度，如今市場僧多粥少趨勢明顯，房仲業將面臨重大挑戰。住商機構提供

內政部數據，全國截至2月底，不動產經紀業達9,796家，同時在職經紀人、營業員人數達11,667、64,020人，三項數據皆創歷史新高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，不動產經紀業相關從業人員續創新高，顯示多頭時期投身產業者眾，惟今年買賣移轉棟數恐下滑不少，甚至達保衛30萬大關的程度，如今市場僧多粥少趨勢明顯，房仲業將面臨重大挑戰。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，政府近期打炒房不手軟，加上全球政經詭譎，不動產市場前景不明朗，惟不管房仲家數與人數都創歷史新高紀錄，除與近年房市表現強勢，吸引就業者投身其中。

另外，賴志昶指出，不少店頭除世代交替，業者會擴大經營規模留才，除拓展事業規模，亦可培養接班人，型態已大不相同。

徐佳馨表示，隨著消費模式改變，加上主力買盤漸往剛性需求、首購族群轉移，業者生態已與過去截然不同，因此研判未來業者強者恆強現象將加劇，較具規模店面成交依然穩健。

徐佳馨指出，至於獨立作業品牌將限縮成長空間，善於運用總部資源或科技工具者將能脫穎而出。

房仲 炒房

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