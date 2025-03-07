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永昕生醫與Sartorius攜手合作 強化生物藥製程解決方案

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

永昕生醫（4726）7日宣布，與Sartorius宣布建立策略夥伴關係，攜手打造全方位的生物藥製程解決方案。此次合作將結合雙方的核心優勢，提升服務能力與全球市場影響力，為客戶提供更高效、靈活且完整的CDMO服務。

永昕生醫為台灣唯一100%專注於生物藥CDMO服務之公司，擁有20年以上專業經驗，成功執行全球超過150個蛋白藥物製程開發與GMP生產之專案。永昕以高度靈活的技術服務著稱，擅長根據不同蛋白藥的特性，量身打造客製化的製程解決方案。

Sartorius則是總部位於德國的全球知名生物藥之製程設備與物料供應商，旗下所擁有之CHO細胞株平台已成功支持全球7款新藥與生物相似藥上市，使每款藥物從開發初期即具備高品質、高效能的細胞株作為後續技轉及生產製造的基礎。

永昕生醫表示，透過此次強強聯手，永昕將進一步拓展服務範疇，除提供原有之高效細胞株平台外，亦可無縫承接使用支持Sartorius CHO細胞的全球客戶，完成後續製程開發及GMP生產，為客戶提供從原物料、大規模製造到無菌充填的完整一站式服務，加速蛋白藥進入臨床試驗與市場的進程。

此次合作不僅是技術與資源的整合，更展現雙方對卓越服務、創新與永續發展的共同承諾。永昕與Sartorius將攜手推動生技醫藥產業發展，積極回應全球健康需求，為生物製藥領域創造更大價值。

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