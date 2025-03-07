2024年觀光需求爆發 旅行社飯店航空業績吃補

受惠2024年觀光需求爆發，旅行社業者雄獅全年營收年增30.74%，賺近1股本，鳳凰每股賺3.75元，為12年新高；台灣虎航全年營收、淨利寫新高，國際觀光客回籠也令飯店業績吃補，寒舍賺逾半個股本創高，雲品EPS創近6年來新高。

受惠2024年旅遊市場爆發成長，雄獅旅行社2024年合併營收約283億元，年增30.74%，歸屬於母公司業主淨利9.15億元，每股稅後盈餘9.81元，若排除2023年對子公司旅天下的業外投資利益認列5.7元，獲利為歷年新高。

展望今年，雄獅表示，隨航空公司增加航點及增班，包括客製包團、深度旅遊等需求也持續增加，預期旅遊需求持續熱絡，且日本仍為台灣旅客出國首選，歐洲、美加等長程線，訂單能見度已到暑假檔期。

鳳凰2024年合併營收31.45億元、年增42.8%，創上市櫃以來新高紀錄，歸屬母公司業主淨利3.02億元，每股稅後盈餘3.75元，為12年新高。

展望未來，鳳凰表示，將增加包機、包船業務，提高成長動能，也會配合航空公司新航點推出多樣行程；獎勵旅遊市場在疫後逐漸加溫恢復需求，也有預算增加趨勢，可為營收成長增添動能。

台灣虎航2024年全年營收164.23億元，年增31.7%，稅後淨利27.72億元，年增51.7%，雙創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）6.16元。

虎航看好2025年市場客運收益，下半年預計將迎接2架A320neo新型客機，並透過延長6架租約飛機，應變全球飛機製造商延遲交付影響。

旗下經營多家飯店的寒舍餐旅全年合併營收50.33億元，年增4.18%、稅後淨利4.94億元，年增19.21%，每股盈餘5.39元，刷新歷史新高紀錄。

寒舍指出，2024年營運成長主要受惠國際旅遊需求回溫，以及餐飲市場內需成長，旗下台北喜來登大飯店客房業績表現突出，全年平均住房率提升6.04%，平均房價成長11.65%，美國籍旅客入住數較去年成長33.38%。

展望2025年，寒舍集團表示，將持續拓展國際市場，台北喜來登2月有承接首檔印度獎勵旅遊大團，近800名印度旅客來台，為集團住房營收進補，也將積極布局企業春酒、母親節等關鍵檔期，推動上半年業績成長，旗下多家飯店並接獲2026年初婚宴訂單，挹注營運動能。

雲品國際2024年合併營收24.43億元，年增3.55%，稅後淨利3.3億元，年增16.86%，每股盈餘（EPS）為3.13元，較2023年成長13.41%，創近6年來新高。

展望後市，雲品國際表示，旗下君品酒店2024年國際旅客已經回升至9成，雲品溫泉酒店的國際旅客也有所提升，看好今年外籍住客繼續成長，館外餐飲與委託經營事業上，3月起加入「芃卓」委託經營事業，君品Collection與直營宴會廳總桌數躍升至930桌，全年宴會接單量有望持續成長。