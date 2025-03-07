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春暖花開 燦坤女神專屬購物盛典即將來襲

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
燦坤空調早販登場，即日起到3月11日，東元空調限時搶購，買再抽陳傑憲簽名球。圖／業者提供
燦坤空調早販登場，即日起到3月11日，東元空調限時搶購，買再抽陳傑憲簽名球。圖／業者提供

燦坤「沐春風」女神節活動強勢開跑！即日起至3月23日，燦坤3C家電推出「沐春風」女神節大促，匯集智慧家電、美容科技、居家3C等多重優惠，為3月8日女神節搶鋒商機，引爆購物熱潮。消費者可享有美容家電最低至46折的優惠，空調則限時搶購，當天購買可於隔日安裝，不僅能享受節能補助，還有機會抽中台灣隊長陳傑憲的簽名球！

此外，燦坤攜手銀行推出現折優惠，使用台新燦坤聯名卡最高可享1,500元現折，並可通過指定銀行信用卡獲得最高2,499元的回饋。無論是在全台門市還是燦坤線上購物平台，消費者都能輕鬆享受這些回饋。此外，燦坤線上購物還加碼，滿額再折999元。

消費滿額即有機會獲得豪禮，例如TOSHIBA厚釜微電腦電子鍋或Honeywell空氣清淨機等。期間內還有「好禮週週抽」活動，單筆消費滿3,800元即可獲得抽獎機會，獎品包括DJI FLIP空拍機和Acer平板、行李箱等。

在3月7日至10日間，燦坤也將舉行限時搶購活動。Panasonic高滲透奈米水離子吹風機售價8,188元，購買還附贈順髮氣墊梳組及Anker 22.5W快充行動電源。DYSON Supersonic吹風機則推出特別折扣，使用38燦坤K幣後僅需8,500元，原價12,900元，現省4,400元。

在美型科技3C方面，新上市的iPhone 16e購買即送充電器，而iPhone 16 Pro Max 256GB限時優惠42,477元並附贈UAG保護殼。iPad mini 7則有最高1,220元的現折，同時附贈保護貼。三星GALAXY S25旗艦系列可享超過4萬元的回饋，並登錄可獲得最高$4000的購物金及抽首爾雙人來回機票。

對於升級筆電，LENOVO的14吋IdeaPad Slim Copilot + PC AI筆電是理想選擇，優惠價32,990元並附贈電腦後背包。購買acer RTX3050及24吋電競桌機螢幕組僅24,888元，現省7,892元，還可抽取acer電競路由器。而Samsung Galaxy Tab S10+則以優惠價28,290元起，購買再送電動牙刷。

居家舒適升級方面，燦坤推出日立475公升五門冰箱優惠價48,900元，並可選擇聲寶美食鍋或刀具三件組作為好禮。購買LG產品亦可享獨家贈品，登錄後可獲得最高3,000元的即享券。

在視聽享受上，Panasonic 65型4K六原色智慧聯網顯示器促銷價27,900元，再享附贈大通8K超高速HDMI線或延長線的贈品選擇。

節能家電方面，東元空調至3月11日推出限時搶購，線上預約可享現折及最高6,000元的補助，購買後還有機會抽取陳傑憲簽名球和大金空氣清淨機等驚喜獎品。

最後，清淨除塵產品方面，Dyson V12s Detect Slim Submarine乾濕全能洗地吸塵器及MOTO電動吸頭現價22,888元，石頭掃拖機器人降價至33,980元，還附贈豪華耗材禮盒。LG 360度單層空氣清淨機專為寵物設計，優惠價21,000元，還可獲贈奇美烤箱。

智慧家電 燦坤

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