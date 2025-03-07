房仲家數從業人數創高 專家評估挑戰大加劇強者恆強

住商機構觀察內政部數據，全台截至2月底，不動產經紀業（房仲業）達9796家，在職經紀人、營業員人數分別約1.1萬、6.4萬人，3項數據皆創新高。專家指出，政府近期打炒房不手軟，未來房仲業恐面臨重大挑戰，將加劇強者恆強現象。

近期房市受大環境因素，交易量下挫，各界關注房仲業者發展。住商機構今天透過新聞稿指出，根據內政部統計，含仲介、代銷及經營國外不動產等不動產經紀業，全台截至今年2月共9796家，對比去年同期9273家，年增5.6%；不動產經紀人、營業員人數達1萬1667人、6萬4020人，都比去年同期年增4.8%、9.4%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，房市多頭時期，確實投身房仲業者眾多，因此統計看來，不動產經紀業相關從業人員與房仲業家數續創新高。

但她表示，受到政府打炒房影響，今年買賣移轉棟數恐下滑，甚至可能上演30萬棟大關的保衛戰，而房仲業與市場連動性高，部分營業員或是經紀人可能會兼差度過這段辛苦時期；且房仲有營業保證金制度，即使不繼續營業，一年後才能退錢，「未來家數和人數將可能減少，只是還沒發酵」。

徐佳馨指出，隨著消費模式改變，且主力買盤漸往剛性需求、首購族群轉移，將加劇業者強者恆強現象，獨立作業品牌將限縮成長空間，善於運用總部資源或科技工具者將能脫穎而出。

細看六都數據，從年增幅來看，高雄市經紀業備查家數今年2月達1001家，年增8.1%；任職經紀人、營業員人數達1141人、7562人，分別年增9.5%、14%，和去年同期相比，年增幅皆稱冠六都。經紀業備查家數或任職經紀人數量，則以台中市最高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，隨著中南部縣市大型建設不斷，還有高科技者業帶動房市議題，加上台中、高雄幅員廣闊，除市區外也有其他蛋白商圈值得深耕，使當地相關產業高速發展。