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SCFI運價指數連八跌、周跌幅5.21% 美國3月24日公聽會是重要關鍵

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
SCFI運價指數連八跌。示意圖／ingimage
SCFI運價指數連八跌。示意圖／ingimage

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數7日出爐，指數下跌78.99點至1436.3點，周跌幅5.21%，指數連八跌，四大主要航線都下跌。美國要加收大陸製船舶費用一事，航運業界認為，要等到美國3月24日舉行公聽會才會有較確切的訊息。

全球貨櫃輪運價農曆年後低迷不振，航運業者指出，亞洲出口全球貨量一直處於淡月，市場貨量不足，運價繼續走低。業界認為，主要還是美國總統最近的各種關稅政策，市場都在消化這些迅息，導致亞洲出口的貨量一直處於觀望，貨量減少，運價自然就下滑。

最近全球最關注還是美國的各種關稅政策，根據外電，美國計劃對凡是其中包括中國大陸製造或懸掛中國國旗的船舶船隊，其中任何船隻停靠美國港口時，都要收取費用，並且將敦促盟國採取類似措施，這個部分，業界指出，3月24日舉行公聽會是重要關鍵。

最新一期出爐運價，其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,582美元，較前一期下跌111美元，周跌幅6.77%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,517美元，較前一期下跌77美元，跌幅2.96%；

遠東到美西每FEU(40呎櫃)達2,291美元，較前一期下跌191美元，跌幅7.69%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達3,329美元，較前一期跌179美元，跌幅5.1%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌2美元，達439美元，跌幅0.45%；遠東到日本關西每TEU與前一期下跌1美元，遠東到日本關東、遠東到韓國每TEU與前一期持平。

美國

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