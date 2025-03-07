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日本最大網購市集Mercari推跨境交易 台灣為首個市場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣消費者經常透過代購服務，跨境往美、日電商平台購買產品，日本最大網購市集Mercari主打各種偶像周邊、 ACG 產品如模型公仔、動漫周邊，以及服飾包包和3C電子等等，深受台灣用戶歡迎。Mercari今天首度公布「Mercari Global Shipping」服務，台灣是Mercari開啟跨境業務的首個市場。Mercari指出，將提供台灣消費者更多優惠，部分商品運費可較先前之國際配送節省高達約70%。全球配送服務不僅提升了台灣用戶的購物體驗，讓消費者輕鬆跨越國界，選擇來自交易平台上的心儀商品，讓「挖寶」變得無國界，體驗更加豐富！

Mercari日本商業總監、台灣事業負責人石川佑表示，Mercari將持續致力於擴展國際市場，成為全球消費者購買「獨特日本商品」的首選平台。根據跨境電商代購服務的交易數據，台灣是成為Mercari的第二大用戶群，台灣市場的潛力不容忽視，尤其在「偶像相關商品」以及「動漫角色公仔、毛絨玩具」和「KPOP、亞洲CD/DVD」等熱門品類中，台灣市場的交易量位居全球第二，顯示出消費者對於遊戲和興趣商品的高度需求，這也使得台灣成為Mercari全球戰略的重要夥伴。

隨著「Mercari Global Shipping」服務的推出，台灣消費者將享受到更優惠的運費，部分商品運費可節省高達70%。與之前的運送服務相比，不同類型商品的運費省幅也各有不同，例如女裝、CD、書籍和漫畫等商品可節省約15%至40%的運費，而相機和按摩器材則可節省更多。消費者還可依需求選擇宅配或7-ELEVEN取貨，提供更靈活便捷的購物體驗。

日本 消費 跨境電商

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