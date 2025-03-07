房市買氣回暖關鍵…安信建經：這件事沒做到 買方將持續觀望

受到去年央行第七波信用管制影響，房市交易大幅降溫，其中以投資型以及高價值產品受到最嚴重的衝擊，金蛇年開春至今整體房市和去年同期呈現截然不同的態勢，市場回歸基本面，以剛性需求以及自住為主。安新建經分析，自美國總統川普再度執政以來關稅政策牽動全球經濟，連帶影響台灣貨幣政策與房市，預計上半年的買氣將持續維持理性冷靜，交易量不會有明顯起落，必須等到價格明顯鬆動，交易量才有可能提升。

根據安新建經執行經理丁義峰觀察，今年房市熱度降低，目前市場進入盤整，觀望的氣氛濃厚，普遍預期房價下跌的心理，買方持續觀望，儘管賣方的價格還未有明顯鬆動，但是隨著交易量持續下降，推估房價有機會進一步面臨修正。

丁義峰分析，目前影響房市交易的三項重要因素包括國內政策、利率、國際情勢。在國內政策部分，新青安貸款上路後，刺激房市交易量，迎來一波購屋熱潮，各地湧現看屋潮，甚至造成搶購熱潮，去年央行為抑制市場投機炒房，推出第七波信用管制，針對餘屋貸款、公司法人及自然人購置住宅貸款設定更為嚴格的貸款條件，使得第4季的買氣驟降。

雖然目前央行未再提出新一波信用管制措施，但是仍強調未來將繼續檢視信用管制措施的執行成效，並且適時調整相關措施內容，由於政府目前抑制房價立場明確，預期至今年年底，政策面放寬有限。

除國內政策影響，利率亦是影響購屋意願主因之一。自川普政府上任以來，關稅政策推升通膨疑慮，使美國選擇保持維持較高利率，同步影響台灣利率，加上目前台灣貨幣政策偏向緊縮，維持高利率政策以應對通膨，預計短期內不會降息，若利率持續維持在高檔，提高購屋成本，增加房貸負擔，自然也就會降低民眾購屋意願。

此外，房市和經濟景氣變化息息相關，川普關稅政策是否引發保護主義盛行，形成貿易戰，影響全球景氣，使整體大環境充滿諸多不確定性。而景氣若出現狀況，企業縮減投資，就會影響民眾購屋意願。

綜合政策、利率、景氣三方面，利率維持高檔，資金緊縮缺乏動能，預期今年的房市偏向冷靜理性，買方購屋態度轉趨保守，回歸基本需求。然而，儘管量縮價跌，但預期性通膨，加上剛性需求仍在，價格雖然有所修正，但是下修幅度有限。