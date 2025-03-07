國際景氣緩步回春 「台中隊」齊聚台北國際工具機展搶單

由台灣機械公會與外貿協會攜手主辦的「2025台北國際工具機展(TIMTOS)」，目前正在台北南港展覽館盛大舉行，台中市工商發展投資策進會表示，由台中廠商所組成的「台中隊」精銳盡出，吸引國內外買家關注，展現強勁的吸金力。

台北國際工具機展3月3日至3月8日全球首發，於南港展覽館1、2館及台北世貿1館熱鬧登場，吸引1,030家國內外廠商參展，總計使用6,110個攤位，其中包括上百家台中國際級製造業者，規模超越上屆，為全球最具指標的智慧製造暨工具機專業展。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，盧秀燕市長重視會展經濟，台中更是精密機械重鎮，高達九成的工具機業者在大台中地區形成完整產業鏈聚落，以強大研發實力及高度彈性，形塑獨具優勢的黃金縱谷，在全球供應鏈具舉足輕重的地位。

此次台北國際工具機展包括台中精機、上銀（2049）集團、程泰（1583）集團、和大（1536）集團、台灣引興、永進、德大、哈伯、三鋒、精呈、新虎將、豪力輝、源潤豐、嵩富、晶禧、億川鐵工所及環璟科技等國際知名業者參展，可見業者皆看好市場前景。

黃于珊指出，「台中隊」開幕即傳捷報，知名大廠開張即接獲億元機器人大單，超過百家參展廠商各出奇招，吸引國內外買家關注，展現強勁吸金力。

全球巨型車床領導品牌三鋒機器在林松益、郭璦玫伉儷領軍下，業績年年成長，美國代理商看好全球戰後重建需求，企業二代更運用短影音行銷，拓展數位買家市場；甫榮獲2025年第17屆工具機研究發展創新產品競賽的永詮機器與精呈科技，將獲獎榮譽紅榜展示於攤位，凸顯高品質優勢。

為克服展場區域限制，台中市機械業二代協進會(G2)會員晶禧、先捷與宇特精密聯手行銷，提供「一站式」參觀體驗；上研機電打造五星級展場餐飲氛圍，吸引買家駐足。

黃于珊說，今年台北工具機展以「Integrate to Innovate(整合創新，智造未來)」作為展出主軸，聚焦AI與機器人、智慧製造及節能永續。外貿協會更擴大動員海外62個駐點，強力洽邀國外買主來台觀展，預期半導體、電動車、醫療、航太與綠能等五大應用領域後市看漲。

工策會補充，除了製造業者外，台中十大伴手禮常勝軍歐客佬精品咖啡，亦獲邀在展場公共空間提供免費咖啡服務，展現台中工商業的強大量能。

日前，盧秀燕接見金手獎得獎廠商協進會時說明，深受全國產業界期待的「台中國際會展中心」，預計年底正式開館迎來首場展覽，便於業者參展，更可直接將買家引導至在地工廠參觀，為台中帶來龐大的會展商機與國際訂單。