快訊

獨／推母撞死還大喊「我孽子啦」 國民法官輕判4年6月

澳洲捐血英雄！血有特殊抗體，60多年拯救上百萬嬰兒

法國巴黎北站鐵軌驚見「二戰未爆彈」 歐洲之星列車全取消

國際景氣緩步回春 「台中隊」齊聚台北國際工具機展搶單

經濟日報／ 記者宋健生/台北即時報導
上百家台中參展廠商各出奇招吸引國內外買家關注，吸金表現亮眼不遑多讓。工策會提供
上百家台中參展廠商各出奇招吸引國內外買家關注，吸金表現亮眼不遑多讓。工策會提供

由台灣機械公會與外貿協會攜手主辦的「2025台北國際工具機展(TIMTOS)」，目前正在台北南港展覽館盛大舉行，台中市工商發展投資策進會表示，由台中廠商所組成的「台中隊」精銳盡出，吸引國內外買家關注，展現強勁的吸金力。

台北國際工具機展3月3日至3月8日全球首發，於南港展覽館1、2館及台北世貿1館熱鬧登場，吸引1,030家國內外廠商參展，總計使用6,110個攤位，其中包括上百家台中國際級製造業者，規模超越上屆，為全球最具指標的智慧製造暨工具機專業展。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，盧秀燕市長重視會展經濟，台中更是精密機械重鎮，高達九成的工具機業者在大台中地區形成完整產業鏈聚落，以強大研發實力及高度彈性，形塑獨具優勢的黃金縱谷，在全球供應鏈具舉足輕重的地位。

此次台北國際工具機展包括台中精機、上銀（2049）集團、程泰（1583）集團、和大（1536）集團、台灣引興、永進、德大、哈伯、三鋒、精呈、新虎將、豪力輝、源潤豐、嵩富、晶禧、億川鐵工所及環璟科技等國際知名業者參展，可見業者皆看好市場前景。

黃于珊指出，「台中隊」開幕即傳捷報，知名大廠開張即接獲億元機器人大單，超過百家參展廠商各出奇招，吸引國內外買家關注，展現強勁吸金力。

全球巨型車床領導品牌三鋒機器在林松益、郭璦玫伉儷領軍下，業績年年成長，美國代理商看好全球戰後重建需求，企業二代更運用短影音行銷，拓展數位買家市場；甫榮獲2025年第17屆工具機研究發展創新產品競賽的永詮機器與精呈科技，將獲獎榮譽紅榜展示於攤位，凸顯高品質優勢。

為克服展場區域限制，台中市機械業二代協進會(G2)會員晶禧、先捷與宇特精密聯手行銷，提供「一站式」參觀體驗；上研機電打造五星級展場餐飲氛圍，吸引買家駐足。

黃于珊說，今年台北工具機展以「Integrate to Innovate(整合創新，智造未來)」作為展出主軸，聚焦AI與機器人、智慧製造及節能永續。外貿協會更擴大動員海外62個駐點，強力洽邀國外買主來台觀展，預期半導體、電動車、醫療、航太與綠能等五大應用領域後市看漲。

工策會補充，除了製造業者外，台中十大伴手禮常勝軍歐客佬精品咖啡，亦獲邀在展場公共空間提供免費咖啡服務，展現台中工商業的強大量能。

日前，盧秀燕接見金手獎得獎廠商協進會時說明，深受全國產業界期待的「台中國際會展中心」，預計年底正式開館迎來首場展覽，便於業者參展，更可直接將買家引導至在地工廠參觀，為台中帶來龐大的會展商機與國際訂單。

業者亦反饋，來到攤位洽談的國際買家橫跨五大洋，宛如聯合國大會般，觀展人流眾多，包括日本、印度、印尼、泰國、馬來西亞、土耳其、杜拜、保加利亞、波蘭、德國、英國、瑞典、澳洲、加拿大、墨西哥，更有國安機密機構，買家下單聲勢更如驚蟄後的春雷，訂單絡繹不絕、後市看漲。

來自精科園區的上研機電打造五星級展場餐廳氛圍。工策會提供
來自精科園區的上研機電打造五星級展場餐廳氛圍。工策會提供
十大伴手禮常勝軍歐克佬咖啡也獲邀在展場公共空間提供免費咖啡服務。工策會提供
十大伴手禮常勝軍歐克佬咖啡也獲邀在展場公共空間提供免費咖啡服務。工策會提供
全球巨型車床領導品牌三鋒機器，企業二代自拍短影音吸引數位買家。工策會提供
全球巨型車床領導品牌三鋒機器，企業二代自拍短影音吸引數位買家。工策會提供

外貿協會 工具機

延伸閱讀

盧秀燕稱台中沒有美術館遭質疑 白民代力挺：為市府驕傲

台中的事就是民眾黨的事 盧秀燕黃國昌揭示反罷「藍白合」

黃國昌同框市長盧秀燕 強調台中事就是民眾黨的事

拜託民眾黨協助 台中市長盧秀燕哀怨：三大建設中央一毛錢沒出

相關新聞

國際景氣緩步回春 「台中隊」齊聚台北國際工具機展搶單

由台灣機械公會與外貿協會攜手主辦的「2025台北國際工具機展(TIMTOS)」，目前正在台北南港展覽館盛大舉行，台中市工...

南港產專區首件公辦都更案出爐 將打造30層住宅大樓

南港劃設「產業生活專業特定區」後之首案公辦都更案「南港新都」，經綜合評選後，已選出最優申請人宏匯股份有限公司，未來預計興...

桃機多管齊下碳排年減1.72萬公噸 打造永續航空生態圈

桃園國際機場近年從設施設備到旅客服務，多管齊下力拚淨零排放，以實際行動打造永續機場並，獲得國內外眾多獎項肯定。繼2019...

年減1.72萬公噸碳排 桃機今年可望取得碳認證等級4肯定

為達成2050淨零排放的目標，桃園國際機場近年來推動空側作業車輛電動化、橋氣橋電及航廈接駁導入電動巴士等，預估每年減碳1...

傳SBI 與 SK 海力士、聯電三方合作？SBI：非公司發布、並非事實

先前日媒報導指出，日本金融集團SBI控股（SBI Holdings）籌劃於日本宮城縣闢建晶片廠，並與韓國SK海力士和台灣...

川普政策也影響房市 業者：交易冷，買房不妨大膽議價

受到去年中央銀行第七波不動產信用管制影響，房市交易大幅降溫，回歸剛性需求、自住為主。業者分析，川普關稅政策牽動全球，連帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。