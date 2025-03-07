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南港產專區首件公辦都更案出爐 將打造30層住宅大樓

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
南港劃設「產業生活專業特定區」後之首案公辦都更案地點。圖／更新處提供
南港劃設「產業生活專業特定區」後之首案公辦都更案地點。圖／更新處提供

南港劃設「產業生活專業特定區」後之首案公辦都更案「南港新都」，經綜合評選後，已選出最優申請人宏匯股份有限公司，未來預計興建2棟SC之30層住宅大樓及1棟RC之3層社會住宅與辦公空間，預定於114年6月完成簽約、118年開工。

北市更新處指出，「南港新都」為市府發布實施南港區細部計畫通盤檢討內劃設產專區後，首案公辦都更案例，由社區主動申辦，期望為住戶創造更高品質的生活環境同時提升南港的城市吸引力。未來都市計畫變更後，由原工二變更為產專區，規畫做住宅及商辦使用，並透過留設帶狀開放式空間、集中留設法定空地提供休憩使用，應取得綠建築標章及綠覆率達70%以上。

「南港新都」基地面積近1公頃，是北市稀有大面積更新單元，環境鬧中取靜、生活機能優越，且鄰近南港車站商圈及南港經貿園區，商業、金融及娛樂、休閒等設施，自109年申請公辦都更至啟動招商作業以來，住戶都更意願均維持90%以上。

更新處表示，未來預計可創造2.3萬坪樓地板面積，全案預定於114年6月完成簽約、118年開工。本案為住戶、市府、台北住都中心共同協力合作推動的成果；最優申請人「宏匯股份有限公司」，將以「共創、共生、共享」為核心理念，規畫一般住宅、社會住宅及商業辦公空間，融入ESG設計、綠建材，以及智慧及高效設備與技術。

另外，南港產專區由民眾主動整合社區都更意願，向市府申請公辦都更的案件尚有2案進行中。位於成功路一段36巷與松河街附近的2-32單元，已指定台北住都中心擔任實施者，刻正進行招商前置作業。

位於南港路三段之2-25單元則已通過公辦都更7599專案第三階段意願比例達9成，台北住都中心正向市府爭取擔任實施者身分。另有其他單元陸續申請以公辦都更方式推動，北市府團隊亦將積極協助，推動南港都市再生，翻轉南港工業區黑鄉意象，開啟區域再生的新契機。

更新處表示，近年市府鼓勵住戶自主整合參與公辦都更，更特別重視海砂屋居住安全，目前正極積以海砂屋575專案推動內湖康樂街136巷公辦都更，於114年1月22日至4月21日期間熱烈公告招商中，期盼各界踴躍申請。

南港劃設「產業生活專業特定區」後之首案公辦都更案出爐。圖／更新處提供
南港劃設「產業生活專業特定區」後之首案公辦都更案出爐。圖／更新處提供
南港劃設「產業生活專業特定區」後之首案公辦都更案地點。圖／更新處提供
南港劃設「產業生活專業特定區」後之首案公辦都更案地點。圖／更新處提供

住戶 北市府 都更

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