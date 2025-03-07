年減1.72萬公噸碳排 桃機今年可望取得碳認證等級4肯定
為達成2050淨零排放的目標，桃園國際機場近年來推動空側作業車輛電動化、橋氣橋電及航廈接駁導入電動巴士等，預估每年減碳1.72萬公噸，其中，今年起針對地停60分鐘以上客機，試辦靠橋後即使用橋氣橋電，預估1年可減碳1.68萬公噸，今年更可望取得國際機場協會等級4（Level 4 - Transformation）的認證。
機場公司表示，桃園機場目前共設置43座充電樁、86支充電槍，為提升地勤業者使用率，在2019至2023年提供免費充電服務，現階段採取增建設備及建立管理方式雙軌並行持續推廣。在設備面，將現有43座充電樁由慢充升級為快充，並新增設27座，預計2027年達70座。
機場公司指出，近年也擬定車輛通行證核發辦法及劃設禁行燃油車輛區域，提升車輛電動化比例，並以現行成熟的電動化市售車款為優先導入車種。根據工業技術研究院研究資料，空側作業車輛電動化後，每輛碳排量可下降約30%，桃園機場現行空側作業車輛共4365台，其中電動車輛占比約8%，一年約可減少40萬公斤碳排，力求達成2030年50%電動車占比目標。
機場公司也說，桃園機場2座航廈共有40組橋氣橋電設備，在空橋下方安裝空調、電纜設備，提供電力和空調給停靠空橋的飛機使用，取代以柴油引擎驅動的電源車和氣源車。根據國際民用航空組織（ICAO）統計，使用橋氣橋電系統，雙走道廣體客機可減少每小時240公斤的碳排放量、單走道窄體客機減排量也達到每小時106公斤。
機場公司表示，桃園機場近年積極推廣航空公司使用，今年起針對地停60分鐘以上客機，試辦靠橋後即使用橋氣橋電，2025年1月使用率約40%，較上個月成長10%，減碳效益預估一年可達1.68萬公噸。現階段將持續蒐集航空公司意見，優化人力調度及提升空調效率等，持續提升使用率。
桃園機場巡迴巴士為旅客航廈接駁間的運輸工具之一，2024年接駁運量約22萬人次，隨著旅運量提升接駁運量也將持續增加，機場公司指出，2023年完成採購3輛全新電動巴士取代柴油車提供服務，並建置1座雙槍電動巴士專用充電樁，自2024年8月1日起投入營運，預計一年碳排可減少7.7萬公斤，同時降低噪音污染。
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