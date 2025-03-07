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川普政策也影響房市 業者：交易冷，買房不妨大膽議價

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
今年房市轉入買方市場，自住購屋不妨大膽議價，惟利率處高價位，需注意購屋資金分配。房市示意圖。圖/本報資料照片
今年房市轉入買方市場，自住購屋不妨大膽議價，惟利率處高價位，需注意購屋資金分配。房市示意圖。圖/本報資料照片

受到去年中央銀行第七波不動產信用管制影響，房市交易大幅降溫，回歸剛性需求、自住為主。業者分析，川普關稅政策牽動全球，連帶影響台灣貨幣政策與房市，預計上半年買氣仍理性，若價格明顯鬆動，交易量才有望提；今年房市轉入買方市場，自住購屋不妨大膽議價，惟利率處高價位，需注意購屋資金分配。

安新建經執行經理丁義峰表示，目前市場進入盤整，普遍預期房價下跌，買方持續觀望，雖賣方未明確調降，但隨著交易量減少，房價有機會面臨修正。

丁義峰指出，目前影響房市交易的三項重要因素包括國內政策、利率、國際情勢。在國內政策部分，新青安貸款上路後，刺激房市交易量，迎來一波購屋熱潮，不過央行為抑制市場投機炒房，去年推出第七波信用管制，針對餘屋貸款、公司法人及自然人購置住宅貸款設定更為嚴格的貸款條件，使得去年第4季的買氣驟降。

針對利率，丁義峰表示，自美國總統川普上任以來，關稅政策推升通膨疑慮，使美國選擇維持較高利率，也因此同步影響台灣利率，加上目前台灣貨幣政策偏向緊縮，以高利率政策應對通膨，預計短期內不會降息，若利率持續維持在高檔，提高購屋成本，增加房貸負擔，自然也就會降低民眾購屋意願。

丁義峰說，目前利率維持高檔，資金緊縮缺乏動能，預期今年的房市偏向冷靜理性，買方購屋態度轉趨保守，回歸基本需求；然而，儘管量縮價跌，但預期性通膨，加上剛性需求仍在，價格雖然有所修正，但是下修幅度有限。

丁義峰指出，今年房市轉為買方市場，有自住需求的買方，可以大膽議價，不過購屋資金需妥善分配，畢竟目前利率仍在高檔，購屋者要考量貸款負擔。

川普 房市 美國 通膨

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