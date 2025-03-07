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醫療責任險僅3成醫師投保 醫師公會建議2方向提升意願

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法委員陳菁徽辦公室今天舉辦「如何精進我國醫療糾紛處理機制」公聽會，醫師公會全聯會建議調整保障範圍，並由政府補貼部分保險金額，或給予綜所稅扣抵優待，鼓勵醫師投保。
立法委員陳菁徽辦公室今天舉辦「如何精進我國醫療糾紛處理機制」公聽會，醫師公會全聯會建議調整保障範圍，並由政府補貼部分保險金額，或給予綜所稅扣抵優待，鼓勵醫師投保。

醫療糾紛愈高科別，年輕醫師愈不願投入，醫療責任險可保障醫師遇到醫療糾紛時，減輕賠償經濟負擔。不過，金管會保險局統計，執業醫師僅約3成醫師投保。醫師公會全聯會醫事法規委員會吳欣席說，民眾若走非訴訟的調解方式，目前醫療責任險均無法理賠，建議調整保障範圍，並由政府補貼部分保險金額，或給予綜所稅扣抵優待，鼓勵醫師投保。

金管會保險局副局長陳清源說，醫師業務責任險被保險人為執業醫師，承保範圍是執業醫師因業務疏失，導致病人體傷或死亡，且醫師「依法須負賠償責任」時，可獲保險理賠，醫師可分科別投保，例如中西醫、牙醫師等均可投保，須以執業證書為憑據，不同業務屬性，風險愈高保費愈高，統計目前投保率，執業醫師僅約3成投保。

吳欣席表示，醫療責任險合約穩定且保障範圍明確，但目前均要求「有責任才能出險」，背後原因是保險公司精算時，以法律責任為基礎，不過，醫預法精神是希望民眾採非訴訟調解方式，減少醫病對立，但醫師若經調解，必須理賠病人時，醫療保險卻無法支應，建議金管會可協調放寬理賠標準。

「經調解的事件仍有醫療糾紛事實，也有賠償數字。」吳欣席表示，調解精神是不究責、不課予刑事、民事責任，但醫師仍需視調解結果賠償病人、家屬，適度放寬醫療責任險保障範圍，不僅是保障醫師權益，更是保護面臨醫療糾紛的病家，否則陷入醫療糾紛的醫師，若沒有足夠金錢賠償病家需要，也非病人之福。

吳欣席說，國內醫療支付大多仰賴健保，健保給付給得低且差，點值還會浮動，但總不能面對醫療糾紛，要賠償病人時卻說「今年點值0.95，我只能打95折賠償」，政府限制國內醫療支付，國內醫療糾紛理賠又不像國際設有理賠上限，政府有義務挹注醫療責任保險，不求全額給付，但希望部分補貼，並將其納為綜合所得稅扣抵項目，鼓勵醫師投保，也讓民眾安心就醫。

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