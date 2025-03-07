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高雄港郵輪季熱鬧登場 3、4月10航次接力啟航

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
今年3月至4月高雄港旅運中心熱鬧非凡，即將迎接10航次國際郵輪。照片／港務公司提供
今年3月至4月高雄港旅運中心熱鬧非凡，即將迎接10航次國際郵輪。照片／港務公司提供

今年3月至4月高雄港旅運中心熱鬧非凡，即將迎接10航次國際郵輪，由歌詩達郵輪莎倫娜號率先啟航，接續為璽寶郵輪探險號、挪威郵輪天空號、大洋郵輪里維拉號、精鑽郵輪前進號、大洋郵輪英希格號及公主郵輪鑽石公主號，預計帶來上萬名郵輪旅客，可為高雄在地旅遊挹注觀光商機。

歌詩達郵輪莎倫娜號（Costa Serena）總噸數約11.4萬噸，可搭載3,780名旅客，自3月13日起展開4趟母港航程，接續於3月17日、21日及25日陸續啟航。高雄港出發航程將前往日本那霸、宮古島及石垣島等地，展開為期5日的海上義式風情之旅。

掛靠港部分，璽寶郵輪探險號（Seabourn Quest）總噸數約3.2萬噸，可搭載450位旅客，將於3月14日首航高雄港，與高雄港共度浪漫的白色情人節；精鑽郵輪前進號（Azamara Onward）總噸數約3萬噸，可搭載804位旅客，將於3月22日首度靠泊高雄港。兩艘小型郵輪的優點在於可靠泊的港口更多，為旅客帶來較為獨特的航行體驗。

挪威郵輪天空號（Norwegian Sky）於今年1月21日首航高雄港，隨後將於3月18日第4次靠泊高雄港，並預計於5月18日迎來本年度第5次造訪；而大洋郵輪里維拉號（Riviera）於去年首航高雄港，今年春節期間（大年初一）來訪後，3月19日再次靠泊，並預計於10月20日迎來本年度第3次造訪，兩艘郵輪持續回訪，可見其對於高雄港的青睞。

大洋郵輪英希格號（Insignia）總噸數約3萬噸，可搭載684位旅客，時隔2年，再度靠泊高雄港；公主郵輪鑽石公主號（Diamond Princess）總噸數約11.6萬噸，可搭載2,670位旅客，為114年高雄港國際郵輪預報中噸位最大的郵輪。鑽石公主號曾於103年首航高雄港，連續4年造訪高雄港，受疫情影響，睽違8年之久，再度重返高雄港。以上兩艘郵輪將於4月份首次靠泊高雄港旅運中心。

為了熱情迎接郵輪旅客，郵輪到港期間，高雄港務分公司與高雄市政府海洋局合作，以充滿動感與活力的原住民舞蹈，熱情歡迎首航郵輪旅客蒞臨，並安排春聯書法教學，由專業書法老師指導旅客親手書寫，讓旅客感受濃厚的文化藝術氣息。

郵輪 高雄港

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